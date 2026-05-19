Времени мало: ветераны могут вернуть 100% стоимости автогражданки за 2025 год в "Дії"

Ветераны и ветеранки могут вернуть 100% стоимости автогражданки по договорам, срок действия которых истек. Подать соответствующее заявление в приложении "Дія" необходимо до 23 мая. Это правило касается льготных договоров, заключенных с 1 января 2025 года, которые уже недействительны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Что касается продолжающих действовать страховых соглашений, подавать заявления на компенсацию цены полиса можно и дальше без ограничений по этому сроку.

Кто имеет право на компенсацию?

Возврат средств доступно для защитников и защитниц, имеющих следующие официальные статусы:

участники боевых действий (УБД);

лица с инвалидностью в результате войны.

Для получения денежного возмещения установлены два обязательных условия:

удостоверение ветерана или лица с инвалидностью должно отображаться в цифровом приложении "Дія";

автомобиль должен использоваться исключительно для личных нужд, поскольку программа компенсации не распространяется на транспортные средства, задействованные в такси или грузовых перевозках.

Как это сделать?

Процедура оформления услуги в приложении состоит из следующих шагов:

необходимо открыть "Дія" и перейти в раздел "Ветеран PRO";

выбрать услугу по компенсации автогражданки;

проверить персональные данные и отправить заявление.



После завершения проверки и обработки документов средства автоматически поступают на "Дія.Карту" пользователя.

Этот социальный проект реализуется Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации в непосредственном партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Напомним, в январе-марте 2026 года средняя выплата по договору ОСАГО (автогражданки) выросла на 52% по сравнению с прошлым годом и составила 57 455 грн. В общей сложности страховые компании выплатили более 2,7 млрд грн и урегулировали 48 124 требования.