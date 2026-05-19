Часу обмаль: ветерани можуть повернути 100% вартості автоцивілки за 2025 рік через "Дію"

Ветерани та ветеранки мають можливість повернути 100% вартості автоцивілки за договорами, термін дії яких минув. Подати відповідну заяву в застосунку "Дія" необхідно до 23 травня. Це правило стосується пільгових договорів, укладених з 1 січня 2025 року, які наразі вже є недійсними.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Дії".

Щодо страхових угод, які продовжують діяти, подавати заяви на компенсацію ціни поліса можна й надалі без обмежень за цим терміном.

Хто має право на компенсацію?

Повернення коштів доступне для захисників і захисниць, які мають такі офіційні статуси:

учасники бойових дій (УБД);

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для отримання грошового відшкодування встановлено дві обов'язкові умови:

посвідчення ветерана або особи з інвалідністю має відображатися в цифровому застосунку "Дія";

автомобіль повинен використовуватися виключно для особистих потреб, оскільки програма компенсації не поширюється на транспортні засоби, що задіяні в таксі чи вантажних перевезеннях.

Як це зробити?

Процедура оформлення послуги в застосунку складається з таких кроків:

необхідно відкрити "Дію" та перейти у розділ "Ветеран PRO";

вибрати послугу з компенсації автоцивілки;

перевірити персональні дані та надіслати заяву.



Після завершення перевірки та опрацювання документів кошти автоматично надходять на "Дія.Картку" користувача.

Цей соціальний проєкт реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у безпосередньому партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

Нагадаємо, у січні-березні 2026 року середня виплата за договором ОСЦПВ (автоцивілки) зросла на 52% порівняно з минулим роком і становила 57 455 грн. Загалом страхові компанії виплатили понад 2,7 млрд грн і врегулювали 48 124 вимоги.