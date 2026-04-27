Реформа автоцивілки: обсяг страхових виплат зріс майже вдвічі

У січні-березні 2026 року середня виплата за договором ОСЦПВ (автоцивілки) зросла на 52% порівняно з минулим роком і становила 57 455 грн. Загалом страхові компанії виплатили понад 2,7 млрд грн і врегулювали 48 124 вимоги. Кількість врегульованих вимог зросла на 29,8%, а обсяг виплат — на 97,4%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Моторно (транспортного) страхового бюро України.

Перехід на нову модель

У першому кварталі ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) завершив перехід на нову модель роботи за Законом №3720-IX. З початку року всі договори працюють за оновленими правилами. Реформа наблизила українську систему до європейських принципів Motor Insurance Directive. Скасовано франшизу та коефіцієнт фізичного зносу транспортного засобу. Підвищено страхові суми. Це дозволило наблизити розмір виплат до реальної вартості відновлювального ремонту.

Голова правління МТСБУ Олександр Берназюк зазначив: "Зростання середнього розміру страхових виплат є очікуваним. У 2025 році ринок працював у перехідному режимі... Із початку 2026 року всі договори ОСЦПВ вже діють за оновленими правилами, які передбачають вищі ліміти відповідальності, повніше покриття витрат на ремонт та посилений захист потерпілих у ДТП".

Пряме врегулювання

Зміни зробили врегулювання простішим. Для всіх страховиків обов’язковим стало пряме врегулювання. Пріоритетним форматом є ремонт автомобіля на СТО. Середній термін розгляду справи за прямим врегулюванням становить 32 дні, тоді як за стандартною процедурою — 57 днів. Крім того в межах прямого врегулювання здійснено 26 578 виплат — це 55% від загальної кількості врегульованих випадків.Водії частіше використовують Європротокол.

У І кварталі 2026 року 53% страхових виплат здійснено за ДТП, оформленими без виклику поліції (у 2025 році — 43%). За Європротоколом проведено 25 463 виплати на суму понад 1 млрд грн. Коефіцієнт збитковості зріс з 2,4% до 2,9%.

"Ми очікуємо, що кількість страхових випадків може й надалі зростати. Серед ключових факторів — підвищене навантаження на водіїв в умовах воєнного стану... а також погіршення стану дорожнього покриття після зимового періоду та інші супутні інфраструктурні фактори", — повідомив Берназюк.

Вартість полісу

Середня вартість ОСЦПВ залишилася відносно стабільною. У січні-березні 2026 року середній розмір страхової премії становив 3 237,1 грн — на 8,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року (2 975,4 грн). Укладено понад 1,64 млн договорів, залучено понад 5,3 млрд грн премій.

З 2026 року всі договори ОСЦПВ укладаються виключно в електронній формі з внесенням до Єдиної централізованої бази даних.

Нагадаємо, впродовж січня–грудня 2025 року страхові компанії врегулювали 150 982 вимоги потерпілих у ДТП за внутрішніми договорами ОСЦПВ (автоцивілка) та здійснили страхові виплати на суму понад 6,8 млрд грн.