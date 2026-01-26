Виплати за автоцивілкою у 2025 році зросли на 41% — до 6,8 млрд грн

Упродовж січня–грудня 2025 року страхові компанії врегулювали 150 982 вимоги потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах за внутрішніми договорами ОСЦПВ ("Автоцивілка") та здійснили страхові виплати на суму понад 6,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Моторно (транспортного) страхового бюро України.

Порівняно з 2024 роком кількість врегульованих вимог зросла на 6,24%, тоді як обсяг страхових виплат збільшився одразу на 41,4%.

Така різниця в темпах зростання свідчить про суттєве підвищення середнього розміру виплат постраждалим у ДТП, а не лише про збільшення кількості страхових випадків.

Найбільшу кількість вимог від потерпілих у ДТП у 2025 році врегулювали такі страхові компанії:

СК "ТАС" — 23 735 вимог на загальну суму 1,1 млрд грн;

СК "Оранта" — 21 369 вимог на суму 857,9 млн грн;

СК "Княжа Вієнна іншуранс груп" — 16 139 вимог на суму 706,5 млн грн.

Нагадаємо, від початку 2025 року середня вартість страхових полісів “автоцивілки” (ОСЦПВ) для українців виросла більш ніж вдвічі (на 135%) порівняно з аналогічним періодом 2024-го, досягнувши позначки у 3 136 гривень.