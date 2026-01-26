Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виплати за автоцивілкою у 2025 році зросли на 41% — до 6,8 млрд грн

дтп, зима
Страхові компанії врегулювали 150 982 вимоги після ДТП

Упродовж січня–грудня 2025 року страхові компанії врегулювали 150 982 вимоги потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах за внутрішніми договорами ОСЦПВ ("Автоцивілка") та здійснили страхові виплати на суму понад 6,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Моторно (транспортного) страхового бюро України.

Порівняно з 2024 роком кількість врегульованих вимог зросла на 6,24%, тоді як обсяг страхових виплат збільшився одразу на 41,4%.

Фото 2 — Виплати за автоцивілкою у 2025 році зросли на 41% — до 6,8 млрд грн

Така різниця в темпах зростання свідчить про суттєве підвищення середнього розміру виплат постраждалим у ДТП, а не лише про збільшення кількості страхових випадків.

Найбільшу кількість вимог від потерпілих у ДТП у 2025 році врегулювали такі страхові компанії:

  • СК "ТАС" — 23 735 вимог на загальну суму 1,1 млрд грн;
  • СК "Оранта" — 21 369 вимог на суму 857,9 млн грн;
  • СК "Княжа Вієнна іншуранс груп" — 16 139 вимог на суму 706,5 млн грн.

Нагадаємо, від початку 2025 року середня вартість страхових полісів “автоцивілки” (ОСЦПВ) для українців виросла більш ніж вдвічі (на 135%) порівняно з аналогічним періодом 2024-го, досягнувши позначки у 3 136 гривень. 

Автор:
Тетяна Гойденко