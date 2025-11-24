Автострахування по-новому: що відбувається на ринку автоцивілки

Від початку поточного року до жовтня включно середня вартість страхових полісів “автоцивілки” (ОСЦПВ) для українців виросла більш ніж вдвічі (на 135%) порівняно з аналогічним періодом 2024-го, досягнувши позначки у 3 136 гривень. Минулого року в цей період середня вартість складала близько 1 332 гривень.

Про це Delo.ua повідомив голова правління Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк.

За його словами, таке підвищення є наслідком змін, запроваджених новим законом про ОСЦПВ, який почав діяти з 1 січня 2025 року. Законом зокрема запроваджується вільне ціноутворення на ринку автоцивілки, що дозволяє страховим компаніям самостійно встановлювати тарифи для кожного клієнта індивідуально. Раніше розмір страхового платежу визначався нормативно: базовий платіж множився на коригувальні коефіцієнти, а їх перелік і значення затверджувало МТСБУ.

Поліси ОСЦПВ — рахуємо по-новому

Олександр Берназюк зазначає, що тепер страхові компанії формують тариф, виходячи з реальної оцінки ризиків та потенційного збитку. Тепер кожна страхова компанія самостійно визначає вартість поліса, враховуючи індивідуальні характеристики водія та транспортного засобу: тип авто, об’єм двигуна, місце реєстрації, рік випуску, історію водіння та інші фактори ризикованості.

З початком дії нового закону про ОСЦПВ було запроваджено низку корисних оновлень, які також впливають на вартість страхування:

— нарахування страхової виплати без урахування коефіцієнта зносу транспортного засобу та відсутність франшизи у договорах — як наслідок потерпілі отримують повну виплату;

— пряме врегулювання для усіх страховиків — можливість отримати виплату безпосередньо у власного страховика, а не у "незнайомого" страховика винуватця;

— надання страховиком варіантів авторизованих СТО для повного відновлення автомобіля тощо.

Разом з тим, зазначає Олександр Берназюк, за результатами січня–жовтня 2025 року кількість укладених договорів ОСЦПВ зменшилася на 5,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року і становила трохи більше 6 млн. Експерт пояснює, що це частково пов’язано з масовим оформленням полісів наприкінці 2024 року через очікуване підвищення тарифів, коли кількість договорів зросла на 8,2% порівняно з попереднім роком.

"Зменшення кількості договорів у 2025 році не свідчить про різке падіння попиту в абсолютному значенні, а радше відображає поступову адаптацію ринку до нових законодавчих умов, які впроваджує Закон України №3720-IX. Після багатьох років регульованих тарифів ринок потребує часу для встановлення нового балансу між ціною поліса та готовністю споживачів його придбати", — зазначає співрозмовник Delo.ua.

За 10 місяців 2025-го страхові компанії акумулювали 18,9 млрд грн страхових премій за договорами ОСЦПВ, що на 122,5% більше, ніж минулого року. Таке зростання вартості страхування дозволяє частково компенсувати загальну збитковість страхування, адже розмір середньої виплати постійно зростає.

Протягом згаданого періоду сума страхових виплат за внутрішніми договорами зросла на 34%, у порівнянні з попереднім роком, і склала 5,29 млрд грн. Середній розмір виплати за вимогами постраждалих становив 43 074,7 грн, що на 28,8% більше, ніж у аналогічному періоді 2024-го (33 448 грн).

Нові порядки і реалії ринку

Заступниця керівника департаменту андерайтингу СК "ІНГО" Ольга Погоріла зазначає, що після набуття чинності законом про ОСЦПВ з 1-го січня страховики опинилися в умовах, коли довелося переглядати майже всі ключові параметри ОСЦПВ: від методики визначення шкоди до максимальних страхових сум. Співрозмовниця видання пояснює, що оскільки статистика за новою моделлю ще не була накопичена, тарифи на початок року розраховувалися на прогнозних значеннях середньої виплати.

“У процесі дії договорів отримувала реальні дані щодо розміру виплат і збитковості за різними категоріями транспортних засобів, тому "ІНГО" проводила коригування тарифів поступово й вибірково. Для низки типів авто премії зростали, для інших — знижувалися”, — розказала учасниця ринку.

Динаміка прослідковується за середньою премією: у березні 2025-го вона була приблизно на 200 грн нижчою, ніж у січні. До жовтня розрив скоротився до 80 грн, що може свідчити про поступове балансування ринку, коли ціна договору точніше відповідає реальній збитковості.

"Для нас було важливо не підвищувати тарифи одномоментно чи "всім однаково", а саме адаптувати модель до конкретних ризикових сегментів. Тому результат по середній премії — це не просто зниження чи підвищення, а відображення більш точного тарифного підходу, який сформувався протягом року", — підкреслює Ольга Погоріла.

За її словами, є сегменти, де прогнозні розрахунки виявилися надто оптимістичними щодо майбутніх виплат. Яскравим прикладом стали електромобілі, збитковість яких зростала швидше, ніж у середньому по портфелю, що вимагало коригування вартості в більшу сторону. Подібна ситуація спостерігалася і для автомобілів, зареєстрованих у Львові, де реальні показники збитковості перевищили початкові очікування. Зросла і вартість договорів з опцією "Без обмежень за віком водія", оскільки ця опція формує значно ширший ризиковий профіль, а фактичні виплати у третьому кварталі підтвердили необхідність корекції. У результаті премії зросли приблизно на 20%.

"Це не адміністративне рішення, а реакція на реальні збитки, які ми побачили всередині року. Завдання страховика — тримати тариф у балансі між доступністю для водіїв і фінансовою стійкістю. Тому саме ці сегменти стали ключовими точками перегляду: вони найшвидше виходили за межі початкових прогнозів", — пояснює Ольга Погоріла.

У компанії "ІНГО" підкреслюють, що ринок природно реагує на цінові зміни, і після коригування тарифів у перший тиждень спостерігався невеликий спад продажів. Однак цей ефект швидко згладжується, адже ОСЦПВ залишається обов’язковим видом страхування, а водії разом з агентами та фронт-офісами адаптуються до нових цін. Інші страховики також переглядали тарифи, тож ринок рухається синхронно.

"У підсумку ми не спостерігаємо стійкого відтоку. Є короткострокова пауза після змін, але далі продажі повертаються до звичного рівня. Це означає, що корекції були вмотивованими та точковими, а не надмірними", — підсумовує Ольга Погоріла.

Радниця голови правління НАСК "ОРАНТА" Олена Машаро каже, що після набуття чинності нового закону про ОСЦПВ страхові премії за внутрішніми договорами страхування в середньому збільшилися у 2,2 рази.

"Це пов’язано із суттєвими змінами умов за цим видом страхування у порівнянні з умовами, що діяли протягом попередніх двадцяти років. Безумовно, нові умови покращили якість цього страхового продукту. Але, як і в багатьох інших сферах, а в страхуванні тільки так і має бути, кожна складова покращення умов страхування має свою вартість", — пояснює Олена Машаро.

У компанії додають, що кількість укладених договорів за 10 місяців 2025 року зменшилася приблизно на 5%. На думку НАСК "ОРАНТА", це пов’язано з відмовою від страхування застарілих автомобілів, виїздом значної кількості транспортних засобів за кордон та зменшенням кількості нових авто в Україні.

За словами Олени Машаро, реальні результати за договорами, укладеними в 2025 році, можна буде оцінити не раніше початку 2027-го, коли будуть врегульовані основні збитки. Перші попередні висновки робитимуться у 2026 році, але вони будуть лише орієнтовними.

Співрозмовниця Delo.ua каже, що за підсумками 9 місяців 2025 року ситуація загалом складна. Комбінований показник збитковості в НАСК "ОРАНТА" вже перевищує 100% від заробленої премії за цим видом страхування, тобто формально це означає роботу “в мінус”. Утім страховики отримують також інвестиційний дохід, тож саме завдяки йому сукупний фінансовий результат залишається позитивним.

"Така ситуація не є унікальною. У більшості європейських країн ОСЦПВ традиційно вважається низькомаржинальним видом бізнесу, і український ринок демонструє ту саму закономірність", — підсумовує Олена Машаро.

Хто заробляє на нових правилах

За даними Національної асоціації страховиків України, від 2022 року обсяг премій страхових компаній за договорами ОСЦПВ виріс більш ніж втроє. Так, за перші десять місяців 2022-го отримані страховиками премії ОСЦПВ склали 5,6 млрд грн; в 2023-му — вже 7,1 млрд; в 2024-му — понад 8,5 млрд, а в 2025 році — понад 18,8 млрд грн.

При цьому обсяги виплат протягом цих років також виросли більш ніж вдвічі — з 2,3 млрд грн в 2022 році до 5,3 млрд — за десять місяців 2025-го.

Динаміка ж кількості договорів страхування ОСЦПВ протягом цих років практично не міняється, коливаючись навколо позначки 6 млн.

Рейтинг компаній-лідерів за обсягом зібраних протягом десяти місяців 2025-го премій виглядає наступним чином:

· абсолютний лідер — СГ "ТАС" з обсягом зібраних премій 3,4 млрд грн; ріст премій склав 180%;

· на другому місці — НАСК "Оранта" (2,5 млрд грн); ріст премій порівняно з аналогічним періодом 2024 року склав 118%;

· замикає трійку лідерів — УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп".

Далі перша десятка компаній виглядає так:

СК "ІНГО" (трохи більше 1 млрд грн), СК "Арсенал страхування" (989 млн грн), СК "УСГ" (966 млн грн), СК "Євроінс Україна" (964 млн грн), СК "ПЗУ Україна" (928 млн грн), СК "ВУСО" (911 млн грн), СК "АRX" (773 млн грн).

Десятка компаній-лідерів за обсягами страхових виплат за договорами ОСЦПВ виглядає так:

СГ "ТАС" (866 млн грн), НАСК "Оранта" (672 млн грн), УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" (552 млн грн), СК "ПЗУ Україна" (304 млн грн), СК "ІНГО" (281 млн грн), СК "Євроінс Україна" (254 млн грн), СК "ВУСО" (246 млн грн), СК "УСГ" (228 млн грн), СК "Арсенал страхування" (218 млн грн), СК "АRX" (187 млн грн).

Учасники ринку вважають, що підвищення вартості полісів ОСЦПВ — не лише наслідок вільного ціноутворення, а й результат загального перегляду правил та стандартів страхового продукту. Попри зростання тарифів, реальну ефективність нової моделі ринок зможе оцінити лише після накопичення статистики за кілька років. Страховики очікують, що поступова адаптація споживачів та корекція тарифів з урахуванням фактичної збитковості дозволять врівноважити ринок і забезпечити фінансову стійкість ОСЦПВ у довгостроковій перспективі.