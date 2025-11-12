Виплати за автоцивілкою в Україні зросли до 5,3 млрд грн за 10 місяців 2025 року

За 10 місяців 2025 року страхові компанії – члени Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ) врегулювали 122 890 страхових випадків за договорами ОСЦПВ (автоцивілки). Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані МТСБУ.

За цей період загальна сума страхових виплат за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності сягнула 5,3 мільярда гривень, що на 34% перевищує показник минулого року.

Зростання популярності "Європротоколу"

Водії в Україні дедалі частіше використовують "Європротокол" для самостійного врегулювання ДТП без виклику поліції:

55 462 страхові випадки (або 45% від загальної кількості ДТП) було врегульовано за січень-жовтень 2025 року саме за цією процедурою (торік — 37,8%);

загальна сума виплат за ДТП, врегульованими за "Європротоколом", зросла на 84,5% і досягла 1,5 мільярда гривень;

середня виплата за "Європротоколом" склала 27 599,5 гривні.

Цифровізація та обсяг договорів

Упродовж січня-жовтня 2025 року було укладено 6 039 674 договорів ОСЦПВ, що на 5,51% менше, ніж за той самий період 2024 року. Водночас, спостерігається стійка тенденція до цифровізації: 99,7% договорів було укладено в електронному вигляді. Загальна сума зібраних страхових премій склала 18,9 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що середній розмір страхової виплати за вимогами потерпілих осіб в ДТП за 9 місяців 2025 року склав 42 248 грн, що на 27,5% більше ніж в аналогічному періоді 2024 року (33 313,5 грн). Це зростання зумовлене насамперед підвищенням вартості відновлювального ремонту транспортних засобів, збільшенням кількості ДТП, а також змінами у процесах врегулювання.