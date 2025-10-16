Запланована подія 2

Виплати по Європротоколу за рік зросли на 90 тисяч

МТСБУ
Збільшення виплати сприяє зростанню популярності Європротоколу / Freepik

За 2025 рік максимальні виплати за ДТП, оформлене самостійно через Європротокол, зросли на 90 000 грн порівняно з минулим роком: з 160 000 грн у 2024 році до 250 000 грн у 2025-му.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Моторно (транспортного) страхового бюро України. 

Зазначається, що збільшення виплати є одним із факторів, що сприяє зростанню популярності Європротоколу. За дев’ять місяців 2025 року 44,8% ДТП в Україні водії оформлювали самостійно, без виклику поліції, тоді як у 2024 році цей показник становив 37%.

Крім того, зростає використання електронного Європротоколу, який дозволяє оформити ДТП онлайн через смартфон. Достатньо сфотографувати місце пригоди, заповнити онлайн-форму та підтвердити дані SMS-кодом. Документ автоматично надсилається страховику та МТСБУ без паперових формальностей.

МТСБУ наголошує, що Європротокол застосовується лише у випадках двох транспортних засобів без потерпілих.

Додамо, у серпні МТСБУ  здійснило 1 468 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 78,04 млн грн. Це на 29,8% більше за кількістю та на 18,71% більше за сумою, ніж у серпні 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко