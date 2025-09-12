МТСБУ у серпні 2025 року сплатило понад 78 млн грн регламентних виплат

Моторне (транспортне) страхове бюро України у серпні 2025 року здійснило 1 468 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 78,04 млн грн. Це на 29,8% більше за кількістю та на 18,71% більше за сумою, ніж у серпні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МТСБУ.

Більшість виплат були пов’язані із зобов’язаннями страхових компаній, які втратили членство в бюро. За цією категорією у серпні проведено 1 066 виплат на суму 42,5 млн грн — понад половину від загального обсягу.

Зростання пояснюється набуттям чинності закону №3720-ІХ, який дозволив МТСБУ відшкодовувати збитки без очікування судових рішень про банкрутство страховиків. Це пришвидшило процес компенсацій і дало змогу своєчасно захищати права потерпілих у ДТП.

Другою за обсягом категорією стали виплати потерпілим у ДТП з вини власників незастрахованих авто. У серпні таких виплат було 374 на загальну суму 33,5 млн грн, що становить 42,9% від усіх виплат. Кількість випадків порівняно з минулим роком зменшилася на 8,11%, але сума зросла на 24,7%.

Також було проведено 28 виплат на суму 2 млн грн за ДТП з вини водіїв пільгових категорій. Це на 76% менше за кількістю і на 75,3% менше за сумою, ніж торік. Така динаміка пов’язана зі змінами у законодавстві: тепер усі автовласники, включно з пільговиками, зобов’язані укладати договори ОСЦПВ.

Для них діють спеціальні умови — 50% знижка на страховий поліс, а для учасників бойових дій також компенсація вартості договору. Відтепер у разі ДТП виплати здійснює страхова компанія, а не МТСБУ.

Таким чином, у серпні 2025 року МТСБУ не лише збільшило обсяг виплат, а й продемонструвало ефективність нових законодавчих змін, спрямованих на посилення захисту учасників дорожнього руху.

Додамо, у липні 2025 року МТСБУ здійснило 1 546 регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих на загальну суму 85,08 млн грн. Це значно перевищує показники минулого року: кількість виплат зросла на 122,5%, а їхня сума — на 89,3%.