МТСБУ в августе 2025 года уплатило более 78 млн грн регламентных выплат

автомобиль, ДТП
Большинство выплат были связаны с обязательствами страховых компаний / Freepik

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в августе 2025 года осуществило 1468 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 78,04 млн грн. Это на 29,8% больше по количеству и на 18,71% больше по сумме, чем в августе 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МТСБУ.

Большинство выплат были связаны с обязательствами страховых компаний, лишившихся членства в бюро. По этой категории в августе произведено 1066 выплат на сумму 42,5 млн грн — более половины от общего объема.

Рост объясняется вступлением в силу закона №3720-ІХ, который позволил МТСБУ возмещать ущерб без ожидания судебных решений о банкротстве страховщиков. Это ускорило процесс компенсаций и позволило своевременно защищать права пострадавших в ДТП.

Второй по объему категории стали выплаты пострадавшим в ДТП по вине владельцев незастрахованных авто. В августе таких выплат было 374 на общую сумму 33,5 млн грн, что составляет 42,9% всех выплат. Число случаев по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8,11%, но сумма выросла на 24,7%.

Также было произведено 28 выплат на сумму 2 млн грн за ДТП по вине водителей льготных категорий. Это на 76% меньше по количеству и на 75,3% меньше по сумме, чем в прошлом. Такая динамика связана с изменениями в законодательстве: теперь все автовладельцы, включая льготники, обязаны заключать договоры ОСАГО.

Для них действуют специальные условия — скидка 50% на страховой полис, а для участников боевых действий также компенсация стоимости договора. Теперь в случае ДТП выплаты осуществляет страховая компания, а не МТСБУ.

Таким образом, в августе 2025 МТСБУ не только увеличило объем выплат, но и продемонстрировало эффективность новых законодательных изменений, направленных на усиление защиты участников дорожного движения.

Добавим, в июле 2025 года МТСБУ произвело 1546 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 85,08 млн грн. Это значительно превышает показатели в прошлом году: количество выплат выросло на 122,5%, а их сумма – на 89,3%.

Автор:
Татьяна Гойденко