За семь месяцев выплаты пострадавшим в ДТП по Европротоколом превысили 900 млн гривен

За семь месяцев 2025 года выплаты потерпевшим в ДТП в Украине значительно выросли. Общая сумма компенсаций, оформленных с помощью Европротокола, увеличилась почти на 73% и достигла 926,9 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Это значительный рост по сравнению с 536,4 млн грн за аналогичный период 2024 года. Число случаев использования Европротокола также возросло на 25,7%.

Основной причиной такого увеличения выплат стали изменения в законодательстве 2025 года, отменившие ограничения в 80 000 грн для возмещения по Европротоколом. Теперь максимальная сумма выплаты зависит от страхового договора:

до 160 000 грн. для договоров 2024 года;

до 250 000 грн. для договоров 2025 года.

Дополнительным фактором роста выплат является повышение стоимости ремонта автомобилей.

Известность Европротокола стремительно растет благодаря его удобству. Этот способ оформления ДТП позволяет водителям избежать вызова полиции, сэкономить время и избежать административной ответственности, включая штрафы.

Напомним, с января по июль 2025 года выплаты пострадавшим в ДТП по полисам "автогражданки" составили более 3,4 млрд грн (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств). Это на 26,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.