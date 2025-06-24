МТСБУ в мае выплатило почти 126 млн грн компенсации пострадавшим в ДТП: детали

За май 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) произвело 2561 регламентные выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП. Общий объем выплат составил 125,9 млн. грн. Показатель количества выплат по сравнению с маем 2024 увеличился на 217,7%, а сумма выплат – на 151,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу МТСБУ.

В прошлом месяце подавляющая часть регламентных выплат была осуществлена по обязательствам страховых компаний, лишившихся членства в МТСБУ. Всего в течение месяца произведено 1 991 выплата на общую сумму 76,39 млн грн, что составляет 60,6% всех выплат Фонда защиты пострадавших.

Благодаря введенным изменениям в законодательстве существенно ускорился процесс выплат и значительно усилена защита прав пострадавших в ДТП. Пострадавшие не остаются без должной компенсации в случаях, когда виновник аварии был застрахован в компании, которая уже прекратила членство в МТСБУ.

Также в мае пострадавшим в ДТП по вине владельцев незастрахованных транспортных средств (когда на момент аварии виновник не имел действующего полиса обязательного страхования) было произведено 468 выплат на общую сумму 42,05 млн грн, что составляет 33,4% всех выплат Фонда защиты пострадавших. По сравнению с маем 2024 года количество таких выплат уменьшилось на 4,7%, а общая сумма выплат увеличилась на 28,98%.

Кроме того, по данным МТСБУ, в отчетном месяце было произведено 81 выплату на сумму 5,56 млн грн пострадавшим в ДТП по вине водителей льготных категорий (участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы, лица с инвалидностью из-за войны войны и т.п.). За май 2025 года бюро произвело 81 такую выплату. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выплат уменьшилось на 45,64%, а сумма – на 43,6%.

Напомним, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.