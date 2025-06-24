МТСБУ у травні виплатило майже 126 млн грн компенсації потерпілим у ДТП: деталі

За травень 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило 2 561 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих у ДТП. Загальний обсяг виплат склав 125,9 млн грн. Показник кількості виплат у порівнянні з травнем 2024 року збільшився на 217,7%, а сума виплат – на 151,5%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МТСБУ.

У минулому місяці переважна частина регламентних виплат була здійснена за зобов’язаннями страхових компаній, які втратили членство в МТСБУ. Загалом протягом місяця проведено 1 991 виплату на загальну суму 76,39 млн грн, що становить 60,6% від усіх виплат Фонду захисту потерпілих.

Завдяки запровадженим змінам у законодавстві, суттєво прискорився процес виплат та значно посилено захист прав потерпілих у ДТП. Наразі постраждалі не залишаються без належної компенсації у випадках, коли винуватець аварії був застрахований у компанії, яка вже припинила членство в МТСБУ.

Також у травні потерпілим у ДТП з вини власників незастрахованих транспортних засобів (коли на момент аварії винуватець не мав чинного полісу обов’язкового страхування) було здійснено 468 виплат на загальну суму 42,05 млн грн, що становить 33,4% від усіх виплат Фонду захисту потерпілих. Порівняно з травнем 2024 роком кількість таких виплат зменшилася на 4,7%, а загальна сума виплат збільшилася на 28,98%.

Крім того, за даними МТСБУ, у звітному місяці було здійснило 81 виплату на суму 5,56 млн грн потерпілим у ДТП з вини водіїв пільгових категорій (учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю через війну, тощо). За травень 2025 року бюро провело 81 таку виплату. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року кількість виплат зменшилася на 45,64%, а сума – на 43,6%.

Нагадаємо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.