МТСБУ у квітні виплатило понад 123 млн грн потерпілим у ДТП: компенсації зросли майже втричі

У квітні 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило 2 429 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 123,7 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на МТСБУ.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже триповерхове зростання: кількість виплат збільшилася на 181,8%, а їхня сума — на 177,2%.

Найбільшу частку виплат (66,3%) склали компенсації постраждалим у ДТП за страховими компаніями, які втратили членство в Бюро. За місяць МТСБУ здійснило 1 888 таких виплат на суму 82,07 млн грн.

Стрімке зростання стало можливим завдяки набуттю чинності норм Закону №3720-IX, які дозволяють МТСБУ оперативно компенсувати збитки без очікування рішення суду про банкрутство страховика.

Новий механізм суттєво скоротив терміни розгляду справ і посилив захист потерпілих у ДТП, які раніше залишалися без виплат через проблеми з страховою компанією.

Інші категорії виплат

33,09 млн грн (26,7% загальної суми) було виплачено за ДТП, вчинені незастрахованими транспортними засобами. МТСБУ провело 428 таких виплат, що на 0,94% більше, ніж торік, а сума виплат зросла на 19,2%. Для порівняння, у квітні 2024 року ця категорія становила 62,2% усіх виплат;

97 виплат на 7,42 млн грн було здійснено потерпілим у ДТП з вини водіїв пільгових категорій (учасники бойових дій, особи з інвалідністю тощо). Це на 28,6% менше за кількістю і на 19% менше за сумою, ніж у квітні 2024 року;

Виплати за ДТП з невстановленими транспортними засобами суттєво скоротилися — лише 3 випадки на 170 тис. грн, проти 8 виплат за аналогічний період минулого року.

Окрім регламентних виплат, МТСБУ у квітні повернуло 1,01 млн грн гарантійних внесків страховим компаніям, які є членами Бюро.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року МТСБУ здійснило 5 242 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 290,3 млн грн. Це в 2,6 раза більше за кількістю і в 2,5 раза більше за сумою, ніж за аналогічний період 2024 року.