Виплати з Фонду захисту потерпілих у ДТП зросли майже втричі в першому кварталі

У першому кварталі 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило 5 242 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 290,3 млн грн. Це в 2,6 раза більше за кількістю і в 2,5 раза більше за сумою, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні МТСБУ.

Найбільший обсяг відшкодувань припав на березень – 2 322 виплати на 122,5 млн грн. Це на 191% більше за березень 2024 року. У січні виплатили 75,8 млн грн (+108%), у лютому – 91,9 млн грн (+161%).

Головним фактором різкого зростання стала поява нового механізму компенсацій за зобов’язаннями страховиків, які втратили членство в МТСБУ (через банкрутство, ліквідацію або невідповідність вимогам регулятора).

Завдяки оновленням, передбаченим законом №3720-IX, бюро тепер може здійснювати такі виплати без судового рішення про банкрутство.

Як наслідок, лише у цій категорії у січні–березні було проведено 3 280 виплат на суму 145,6 млн грн. Для порівняння, торік — лише 15 виплат на 0,4 млн грн. Питома вага таких компенсацій у загальному обсязі виплат МТСБУ зросла з 0,35% до понад 50%.

На другому місці за обсягом — виплати потерпілим у ДТП з вини незастрахованих транспортних засобів. У першому кварталі цього року їх було 1 380 на суму 101 млн грн. Це на 14% більше за кількістю і на 27% більше за сумою, ніж у першому кварталі 2024-го. Попри це, частка таких виплат у загальному обсязі зменшилась з 64,5% до 34,8%.

Ще 512 регламентних виплат на суму 37,5 млн грн було здійснено за водіїв пільгових категорій: учасників бойових дій, осіб з інвалідністю I групи та інших. Це 13% від загальної суми виплат. Порівняно з першим кварталом 2024 року, кількість таких виплат зросла на 19%, а обсяг — на майже 29%.

Мінімальні, але важливі виплати проводились за ДТП за участю невстановлених транспортних засобів — таких було 13 на загальну суму 1,03 млн грн, та один випадок компенсації шкоди потерпілому у ДТП, скоєній викраденим авто — 50 тис. грн.

Також МТСБУ повернуло 5,1 млн грн гарантійних внесків страховикам.

Завдяки оновленому законодавству система компенсацій стала більш ефективною, а потерпілі в ДТП — захищенішими, незалежно від статусу чи добросовісності страхової компанії, пов’язаної з аварією.

Додамо, у січні 2025 року середня виплата за одну страхову подію за договором обов'язкового страхування відповідальності водіїв склала 36 462,6 грн, що на 13,7% більше, ніж у січні 2024 року (32 058,6 грн).