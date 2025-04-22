Ринок "автоцивілки": з якими страховими компаніями водії найчастіше укладають договори

У І кварталі 2025 року українські автовласники уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), що на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Там нагодують, до 2026 року всі страхові компанії мають повністю перейти на електронну форму укладання договорів ОСЦПВ ("автоцивілка"). Упродовж січня–березня 2025 року 99,3% договорів вже були оформлені в цифровому форматі. Для порівняння: у першому кварталі 2024 року частка електронних договорів становила 73,8%.

Як пояснюють експерти, такий високий показник цифровізації зумовлений ще й змінами в процедурі укладання договору: на сьогодні страховик зобов’язаний в момент укладання одразу внести відомості про договір до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ, і лише після цього клієнт отримує поліс страхування.

Сума страхових платежів за "автоцивілкою"

Зазначається, що загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ у І кварталі 2025 року перевищила 4,5 мільярда гривень, що на 114,81% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Середній розмір страхової премії також зріс — до 2 975,4 гривні, що на 135,61% більше порівняно з минулим роком.

Також варто врахувати, що в першому кварталі 2025 року активно врегульовувалися страхові випадки, які сталися ще у 2024 році, коли страхові премії були значно нижчими. Саме тому середній розмір страхової премії наразі зростає швидше, ніж середній розмір виплати.

Лідери ринку

За підсумками І кварталу 2025 року лідером за кількістю укладених договорів ОСЦПВ стала страхова компанія "Оранта" — 267 746 договорів. Другу позицію посіла СК "ТАС" із 260 009 укладених договорів. Третє місце за обсягом укладених договорів займає СК "Княжа вієнна іншуранс груп" — 194 755 договорів ОСЦПВ.

За загальною сумою зібраної страхової премії за період січень-березень 2025 року лідером є страхова компанія "ТАС". П’ятірку лідерів закривають страхові компанії: "Оранта", "Княжа вієнна іншуранс груп", "Євроінс Україна" та "ВУСО".

1,4 млрд грн страхового відшкодування

За даними МТСБУ, у І кварталі 2025 року страхові компанії врегулювали 37 070 вимог від потерпілих у ДТП, виплативши загалом 1,4 мільярда гривень страхового відшкодування. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року загальна сума виплат зросла на 18,67%. Середній розмір виплати за одну вимогу становив 37 750 гривень, що на 17,13% більше, ніж у І кварталі минулого року.

Аналітики зауважують, що середній розмір виплати за страховим випадком продовжує зростати, що обумовлено насамперед збільшенням вартості ремонтних робіт та запчастин.

У січні–березні 2025 року найбільшу кількість вимог від потерпілих у ДТП було врегульовано такими страховими компаніями:

СК "Оранта" — 4 915 випадків,

СК "ТАС" — 4 693,

СК "Княжа вієнна іншуранс груп" — 3 878,

СК "ПЗУ Україна" — 2 694,

ТДВ СК "Альфа-Гарант" — 2 034.

П’ятірка лідерів за обсягом сплаченого страхового відшкодування постраждалим у ДТП:

"ТАС" – 189,51 млн грн,

"Оранта" – 154,84 млн грн,

"Княжа вієнна іншуранс груп" – 144,95 млн грн,

"ПЗУ Україна" – 97,99 млн грн,

"Українська страхова група" – 70,96 млн грн.

У І кварталі 2025 року середній розмір виплати за вимогами від потерпілих у ДТП становив 37 790 грн, що на 17,12% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (32 270 грн).

Суттєве зростання також спостерігається за випадками, оформленими за допомогою Європротоколу: середній розмір виплати зріс на 21,34% — з 18 012,24 грн у І кварталі 2024 року до 21 858,75 грн у І кварталі 2025 року.

У результаті кількість вимог, врегульованих із використанням Європротоколу, зросла на 20,6%: з 13 206 у І кварталі 2024 року до 15 926 у І кварталі 2025 року. Питома вага таких вимог у загальній структурі страхових випадків становить 43% — майже кожна друга вимога від потерпілих у ДТП була оформлена саме за допомогою Європротоколу.

Зауважимо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.