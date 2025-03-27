Водії в Україні стали частіше самостійно оформлювати ДТП: як це зробити

З початку 2025 року 43% страхових випадків (ДТП) за “автоцивілкою” було оформлено з використанням Європротоколу – це 10 878 подій.

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Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Аналітики нагадують, що минулого року українські водії оформили 19 953 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) за допомогою електронного Європротоколу, або 36% від загального числа звернень потерпілих до страховиків (8 987 подій).

При цьому, загальна кількість страхових випадків за “автоцивілкою” майже не змінилася – 25 307 подій за січень-лютий 2025 року, зростання на 1,5%.

В МТСБУ констатують, що водії все частіше обирають самостійне оформлення ДТП за допомогою Європротоколу.

Зазначається, що також зросла і загальна сума виплат за такими страховими випадками на 41,8% (до січня-лютого 2024 р.) і становила 229,5 млн грн. Розмір середньої виплати за один такий випадок становить 21 094,6 грн.

Оформлення ДТП можливе без виклику поліції: деталі

Новий Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" змінив і розширив умови, за якими можна оформлювати Європротокол – спільно складене водіями повідомлення про ДТП, яке оформлюється без виклику підрозділів Національної поліції України.

Європротокол дає можливість водіям уникнути адміністративної відповідальності, адже штраф за порушення ПДР не накладається, не вилучається водійське посвідчення, а матеріали справи не передаються до суду.

Цей спосіб підходить для оформлення незначних ДТП: заділи дзеркало, пошкодили бампер, тощо. Європротокол можна використовувати і в складніших випадках, але лише за умови, що у ДТП залучено тільки два транспортні засоби та немає потерпілих.