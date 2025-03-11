В яких країнах сталася найбільша кількість ДТП з вини українських водіїв

У 2024 році українські страхові компанії сплатили понад 50,5 млн євро страхового відшкодування потерпілим у ДТП за кордоном з вини українських водіїв за міжнародними договорами страхування “Зелена картка”. Всього було врегульовано 15 926 справ, що на 5,32% більше ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Країни з найбільшою кількістю врегульованих ДТП за участі українських водіїв

За даними аналітиків, найбільша кількість ДТП з вини українських водіїв сталася на території таких країн:

Польща : 35,1% випадків (5 503 справ), виплачено 11,12 млн євро.

: 35,1% випадків (5 503 справ), виплачено 11,12 млн євро. Німеччина : 20% (3 194 справ), 15,26 млн євро.

: 20% (3 194 справ), 15,26 млн євро. Румунія : 6,3% (1 017 справ), 3,75 млн євро.

: 6,3% (1 017 справ), 3,75 млн євро. Чехія : 6,1% (977 справ), 3,01 млн євро.

: 6,1% (977 справ), 3,01 млн євро. Італія: 4% (648 справ), 3,01 млн євро.

Нагадуємо, що для виїзду за межі України на власному автомобілі український водій обов’язково має мати чинний сертифікат "Зеленої картки". Водночас локальне страхування, оформлене за кордоном, не дає права на перетин державного кордону на виїзд з України.

Що таке "Зелена картка"

Зауважимо, що "Зелена картка" – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Цей страховий сертифікат діє у 48 країнах-членах системи і гарантує виплату компенсацій потерпілим у ДТП, спричинених водієм-страхувальником.

Страхове покриття "Зеленої картки" відповідає законодавчим нормам країни, де сталася ДТП. Наприклад, у Польщі ліміти компенсацій становлять: за шкоду, завдану життю та здоров’ю - 5,21 млн євро, майну - 1,05 млн євро. У більшості країн ліміти сягають мільйонів євро, а в деяких випадках вони необмежені. Тому перед поїздкою важливо ознайомитися з умовами страхового покриття у країні перебування.

Водій, забезпечений сертифікатом "Зелена картка", має право на:

відшкодування шкоди, завданої постраждалим у ДТП з його вини, яке відбулося в країні-члені системи;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія-іноземця від іноземного страховика відповідальності такого водія;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія незастрахованого транспорту (виплати відбуваються національним бюро чи гарантійним фондом країни, де сталося ДТП).

Максимальний розмір страхових платежів за договорами "Зелена картка" в євро встановлює Кабінет Міністрів України, а МТСБУ періодично калькулює тарифи в залежності від змін офіційного валютного курсу. Нові розміри єдиних страхових платежів за посиланням.