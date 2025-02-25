Рада підтримала встановлення пільг на "автоцивілку": кого стосується

25 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12295-д щодо автострахування, який передбачає компенсації витрат для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, законопроєкт спрямований на посилення соціального захисту та підтримку учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин.

Так, відповідно до законопроєкту, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають право на повне покриття витрат на страхові премії за автоцивілкою за рахунок держбюджету.

Це правило діятиме під час дії воєнного стану та ще рік після його завершення.

Крім того, особи з інвалідністю внаслідок війни отримають знижку 50% на автоцивілку, якщо їхній автомобіль має об’єм двигуна до 2500 куб. см або потужність електродвигуна до 100 кВт.

Також учасники бойових дій та особи з інвалідністю отримають тимчасове звільнення від обов’язку мати договір обов’язкового страхування на транспортний засіб до 30 червня 2025 року.

Зауважимо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.

Що передбачає закон про "автоцивілку"

Нагадаємо, закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.

Законом вносяться наступні зміни:

поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).

вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.

зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.

запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.

нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.

після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Всі вищезазначені норми набули чинності з 1 січня 2025 року.