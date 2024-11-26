Міжнародне страхування "Зелена картка" подорожчає з 28 листопада: нові тарифи

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) встановило нові розміри єдиних страхових платежів за договорами "Зелена картка", які вступають в дію з 28 листопада.

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Про це повідомляє пресслужба МТСБУ.

Зазначається, що діятимуть такі розміри страхових платежів:

- для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):

1 173грн - 15 днів дії договору;

1 869 грн - 1 місяць;

5 042 грн - 3 місяці;

13 041 грн - 1 рік;

- для автобусів від 4 390 грн за 15 діб до 39 734 грн за 1 рік.

- для вантажних автомобілів від 2 511 грн за 15 діб до 31 118 грн за рік.

Детальніше про нові тарифи за посиланням.

Нагадаємо, що максимальний розмір страхових платежів за договорами "Зелена картка" в євро встановлює Кабінет Міністрів України, а МТСБУ періодично калькулює тарифи в залежності від змін офіційного валютного курсу.

Платежі за такими договорами є єдиними для всіх страховиків-повних членів МТСБУ.

Що таке "Зелена картка"

Зауважимо, що "Зелена картка" – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Водій, забезпечений сертифікатом "Зелена картка", має право на:

відшкодування шкоди, завданої постраждалим у ДТП з його вини, яке відбулося в країні-члені системи;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія-іноземця від іноземного страховика відповідальності такого водія;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія незастрахованого транспорту (виплати відбуваються національним бюро чи гарантійним фондом країни, де сталося ДТП).

Детальніше про те, які важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування, чекають на українських водіїв з початком 2025 року читайте за посиланням.