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Міжнародне страхування "Зелена картка" подорожчає з 28 листопада: нові тарифи

Поліси страхування "Зелена картка" знов подорожчали
Поліси страхування "Зелена картка" знов подорожчали

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) встановило нові розміри єдиних страхових платежів за договорами "Зелена картка", які вступають в дію з 28 листопада.

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Про це повідомляє пресслужба МТСБУ.

Зазначається, що діятимуть такі розміри страхових платежів:

- для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):

  • 1 173грн - 15 днів дії договору; 
  • 1 869 грн - 1 місяць; 
  • 5 042 грн - 3 місяці; 
  • 13 041 грн - 1 рік;

- для автобусів від 4 390 грн за 15 діб до 39 734 грн за 1 рік.

- для вантажних автомобілів від 2 511 грн за 15 діб до 31 118 грн за рік.

Детальніше про нові тарифи за посиланням.

Нагадаємо, що максимальний розмір страхових платежів за договорами "Зелена картка" в євро встановлює Кабінет Міністрів України, а МТСБУ періодично калькулює тарифи в залежності від змін офіційного валютного курсу.

Платежі за такими договорами є єдиними для всіх страховиків-повних членів МТСБУ.

Що таке "Зелена картка"

Зауважимо, що "Зелена картка" – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Водій, забезпечений сертифікатом "Зелена картка", має право на:

  • відшкодування шкоди, завданої постраждалим у ДТП з його вини, яке відбулося в країні-члені системи;
  • отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія-іноземця від іноземного страховика відповідальності такого водія;
  • отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія незастрахованого транспорту (виплати відбуваються національним бюро чи гарантійним фондом країни, де сталося ДТП).

Детальніше про те, які важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування, чекають на українських водіїв з початком 2025 року читайте за посиланням.

Автор:
Світлана Манько