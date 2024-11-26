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Международное страхование "Зеленая карта" подорожает с 28 ноября: новые тарифы
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) установило новые размеры единых страховых платежей по вступающим в силу договорам "Зеленая карта" с 28 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.
Отмечается, что будут действовать следующие размеры страховых платежей:
- для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):
- 1 173грн – 15 дней действия договора;
- 1 869 грн – 1 месяц;
- 5 042 грн – 3 месяца;
- 13 041 грн – 1 год;
- для автобусов от 4390 грн за 15 суток до 39734 грн за 1 год.
- для грузовых автомобилей от 2511 грн за 15 суток до 31118 грн в год.
Подробнее о новых тарифах по ссылке .
Напомним, что максимальный размер страховых платежей по договорам "Зеленая карта" в евро устанавливает Кабинет Министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в зависимости от изменений официального валютного курса.
Платежи по таким договорам являются едиными для всех страховщиков-полных членов МТСБУ.
Что такое "Зеленая карта"
Отметим, что "Зеленая карта" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.
Водитель, снабженный сертификатом "Зеленая карта", имеет право на:
- возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в ДТП по его вине, которое произошло в стране-члене системы;
- получение компенсации в случае ДТП по вине водителя-иностранца от иностранного страховщика ответственности такого водителя;
- получение компенсации в случае ДТП по вине водителя незастрахованного транспорта (выплаты происходят национальным бюро или гарантийным фондом страны, где произошло ДТП).
Детальнее о том, какие важные изменения, касающиеся условий международного страхования, ждут украинских водителей с началом 2025 года, читайте по ссылке.