Международное страхование "Зеленая карта" подорожает с 28 ноября: новые тарифы

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) установило новые размеры единых страховых платежей по вступающим в силу договорам "Зеленая карта" с 28 ноября.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Отмечается, что будут действовать следующие размеры страховых платежей:

- для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):

1 173грн – 15 дней действия договора;

1 869 грн – 1 месяц;

5 042 грн – 3 месяца;

13 041 грн – 1 год;

- для автобусов от 4390 грн за 15 суток до 39734 грн за 1 год.

- для грузовых автомобилей от 2511 грн за 15 суток до 31118 грн в год.

Подробнее о новых тарифах по ссылке .

Напомним, что максимальный размер страховых платежей по договорам "Зеленая карта" в евро устанавливает Кабинет Министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в зависимости от изменений официального валютного курса.

Платежи по таким договорам являются едиными для всех страховщиков-полных членов МТСБУ.

Что такое "Зеленая карта"

Отметим, что "Зеленая карта" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

Водитель, снабженный сертификатом "Зеленая карта", имеет право на:

возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в ДТП по его вине, которое произошло в стране-члене системы;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя-иностранца от иностранного страховщика ответственности такого водителя;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя незастрахованного транспорта (выплаты происходят национальным бюро или гарантийным фондом страны, где произошло ДТП).

Детальнее о том, какие важные изменения, касающиеся условий международного страхования, ждут украинских водителей с началом 2025 года, читайте по ссылке.