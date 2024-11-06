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В Украине хотят обновить требования к базе данных "автогражданки": что предлагают
Национальный банк предлагает к обсуждению проекта Положение о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что проект разработан с целью реализации закона Украины " Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств ", основные положения которого будут введены в действие с 1 января 2025 года.
Указанный закон предусматривает переход на электронную форму договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, накопление и хранение информации о таких договорах в Единой централизованной базе данных по "автогражданке" с возможностью получения информации и проверки их действительности.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что предлагают изменить
Проект, который предлагает НБУ, в частности, определяет:
- обновленный перечень информации о заключенных внутренних и международных договорах "автогражданки" и страховых выплат по таким договорам, которые должны вносить в базу страховщики — члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ);
- перечень информации о регламентных выплатах по внутренним и международным договорам "автогражданки", что будет вноситься в Базу МТСБУ;
- сроки внесения в Базу информации для обеспечения наличия в ней актуальной и полной информации об автогражданке;
- требования к функционированию Базы, в частности, по обработке, систематизации, накоплению и хранению МТСБУ информации;
- меры по обеспечению защиты информации, содержащейся в Базе.
В частности, после введения в действие нового положения утратит силу постановление НБУ от 30 мая 2022 г. №108 по осуществлению обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Что предусматривает закон об "автогражданке"
Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.
Законом вносятся следующие изменения:
- постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов (60 дней).
- расширение возможности проверки наличия полиса ОСАГО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).
- вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСАГО.
- изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.
- вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.
- начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.
- После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.
- закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколом", который составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальные размеры выплаты.
Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.