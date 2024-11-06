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Страхование
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В Украине хотят обновить требования к базе данных "автогражданки": что предлагают

В Украине хотят обновить требования к базе данных "автогражданки": что предлагают
Фото: Freepik

Национальный банк предлагает к обсуждению проекта Положение о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что проект разработан с целью реализации закона Украины " Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств ", основные положения которого будут введены в действие с 1 января 2025 года.

Указанный закон предусматривает переход на электронную форму договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, накопление и хранение информации о таких договорах в Единой централизованной базе данных по "автогражданке" с возможностью получения информации и проверки их действительности.

Что предлагают изменить

Проект, который предлагает НБУ, в частности, определяет:

  • обновленный перечень информации о заключенных внутренних и международных договорах "автогражданки" и страховых выплат по таким договорам, которые должны вносить в базу страховщики — члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ);
  • перечень информации о регламентных выплатах по внутренним и международным договорам "автогражданки", что будет вноситься в Базу МТСБУ;
  • сроки внесения в Базу информации для обеспечения наличия в ней актуальной и полной информации об автогражданке;
  • требования к функционированию Базы, в частности, по обработке, систематизации, накоплению и хранению МТСБУ информации;
  • меры по обеспечению защиты информации, содержащейся в Базе.

В частности, после введения в действие нового положения утратит силу постановление НБУ от 30 мая 2022 г. №108 по осуществлению обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Что предусматривает закон об "автогражданке"

Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

Законом вносятся следующие изменения:

  • постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов (60 дней).
  • расширение возможности проверки наличия полиса ОСАГО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).
  • вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСАГО.
  • изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.
  • вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.
  • начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.
  • После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.
  • закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколом", который составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальные размеры выплаты.

Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.

Автор:
Светлана Манько