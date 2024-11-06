В Украине хотят обновить требования к базе данных "автогражданки": что предлагают

Национальный банк предлагает к обсуждению проекта Положение о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что проект разработан с целью реализации закона Украины " Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств ", основные положения которого будут введены в действие с 1 января 2025 года.

Указанный закон предусматривает переход на электронную форму договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, накопление и хранение информации о таких договорах в Единой централизованной базе данных по "автогражданке" с возможностью получения информации и проверки их действительности.

Что предлагают изменить

Проект, который предлагает НБУ, в частности, определяет:

обновленный перечень информации о заключенных внутренних и международных договорах "автогражданки" и страховых выплат по таким договорам, которые должны вносить в базу страховщики — члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ);

перечень информации о регламентных выплатах по внутренним и международным договорам "автогражданки", что будет вноситься в Базу МТСБУ;

сроки внесения в Базу информации для обеспечения наличия в ней актуальной и полной информации об автогражданке;

требования к функционированию Базы, в частности, по обработке, систематизации, накоплению и хранению МТСБУ информации;

меры по обеспечению защиты информации, содержащейся в Базе.

В частности, после введения в действие нового положения утратит силу постановление НБУ от 30 мая 2022 г. №108 по осуществлению обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Что предусматривает закон об "автогражданке"

Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

Законом вносятся следующие изменения:

постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов (60 дней).

расширение возможности проверки наличия полиса ОСАГО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).

вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСАГО.

изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.

вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.

начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.

После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.

закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколом", который составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальные размеры выплаты.

Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.