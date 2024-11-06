НБУ курс:

USD

41,44

+0,04

EUR

45,15

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,65

41,59

EUR

45,45

45,30

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Страхування
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні хочуть оновити вимоги до бази даних "автоцивілки": що пропонують

В Україні хочуть оновити вимоги до бази даних "автоцивілки": що пропонують
Фото: Freepik

Національний банк пропонує до обговорення проєкт Положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що проєкт розроблено з метою реалізації закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, основні положення якого буде введено в дію з 1 січня 2025 року.

Зазначений закон передбачає перехід на електронну форму договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, накопичення та зберігання інформації про такі договори в Єдиній централізованій базі даних щодо “автоцивілки” з можливістю отримання інформації та перевірки їх дійсності.

Що пропонують змінити

Проєкт, який пропонує НБУ, зокрема, визначає:

  • оновлений перелік інформації щодо укладених внутрішніх і міжнародних договорів “автоцивілки” та страхових виплат за такими договорами, яку повинні вносити в базу страховики – члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ);
  • перелік інформації про регламентні виплати за внутрішніми та міжнародними договорами “автоцивілки”, що вноситиме в Базу МТСБУ;
  • строки внесення в Базу інформації для забезпечення наявності в ній актуальної та повної інформації про “автоцивілку”;
  • вимоги до функціонування Бази, зокрема щодо оброблення, систематизації, накопичення та зберігання МТСБУ інформації;
  • заходи із забезпечення захисту інформації, що міститься в Базі.

Зокрема, після введення в дію нового положення втратить чинність постанова НБУ від 30 травня 2022 року №108 щодо здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Що передбачає закон про "автоцивілку"

Закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.

Законом вносяться наступні зміни:

  • поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів). 
  • розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю). 
  • вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ. 
  • зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків. 
  • запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування. 
  • нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО. 
  • після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи. 
  • закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.

Автор:
Світлана Манько