В Україні хочуть оновити вимоги до бази даних "автоцивілки": що пропонують

Національний банк пропонує до обговорення проєкт Положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що проєкт розроблено з метою реалізації закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, основні положення якого буде введено в дію з 1 січня 2025 року.

Зазначений закон передбачає перехід на електронну форму договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, накопичення та зберігання інформації про такі договори в Єдиній централізованій базі даних щодо “автоцивілки” з можливістю отримання інформації та перевірки їх дійсності.

Що пропонують змінити

Проєкт, який пропонує НБУ, зокрема, визначає:

оновлений перелік інформації щодо укладених внутрішніх і міжнародних договорів “автоцивілки” та страхових виплат за такими договорами, яку повинні вносити в базу страховики – члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ);

перелік інформації про регламентні виплати за внутрішніми та міжнародними договорами “автоцивілки”, що вноситиме в Базу МТСБУ;

строки внесення в Базу інформації для забезпечення наявності в ній актуальної та повної інформації про “автоцивілку”;

вимоги до функціонування Бази, зокрема щодо оброблення, систематизації, накопичення та зберігання МТСБУ інформації;

заходи із забезпечення захисту інформації, що міститься в Базі.

Зокрема, після введення в дію нового положення втратить чинність постанова НБУ від 30 травня 2022 року №108 щодо здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Що передбачає закон про "автоцивілку"

Закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.

Законом вносяться наступні зміни:

поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).

вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.

зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.

запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.

нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.

після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.