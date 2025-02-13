Майже 36% всіх ДТП у 2024 році було оформлено за допомогою електронного Європротоколу

За минулий рік українські водії оформили 19 953 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) за допомогою електронного Європротоколу, що на 50% більше порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що 36% всіх випадків самостійного оформлення ДТП було здійснено саме в електронному вигляді.

За січень-грудень 2024 року 54 849 дорожньо-транспортних пригод було врегульовано за допомогою Європротокола та виплачено понад 1 млрд грн страхового відшкодування потерпілим(середня виплата – 18 852 грн). Проте до 2025 року цей інструмент мав певні обмеження у розмірі нарахування виплати – застосування Європротокола обмежувалось розміром збитку до 80 000 грн.

Що таке Європротокол?

Європротокол – це спеціальний документ, що складається учасниками ДТП без залучення підрозділів Нацполіції, для самостійного оформлення ДТП. На підставі Європротоколу може бути здійснена страхова виплата. Оформлення ДТП за допомогою Європротоколу дозволяє уникнути виклику поліції та адміністративної відповідальності: не накладається штраф за порушення ПДР, не вилучається посвідчення водія, а матеріали справи не передаються до суду.

Європротокол можна оформити як у паперовому вигляді, заповнивши спеціальний бланк виданий страховиком під час укладання поліса автоцивілки, або у формі електронного документа за допомогою спеціальної інформаційної системи – “Електронний Європротокол”.

Загалом, у 2024 році 38,5% дорожньо-транспортних пригод (ДТП) було врегульовано за допомогою Європротокола. Водночас, якщо порівнювати з показниками 2023 року, кількість врегульованих страхових подій за допомогою цього інструмента зросла на 6,5%. Така динаміка підтверджує, що водії все більше обирають цей інструмент через його зручність і швидкість оформлення страхових випадків.

Нагадаємо, що за січень-грудень 2024 року українські водії уклали понад 8,0 млн внутрішніх договорів обов'язкового страхування відповідальності водіїв (“автоцивілки”), що на 5,61% більше за аналогічний період 2023 року.