Около 36% всех ДТП в 2024 году было оформлено с помощью электронного Европротокола.

За прошлый год украинские водители оформили 19 953 ДТП с помощью электронного Европротокола, что на 50% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что 36% всех случаев самостоятельного оформления ДТП было совершено именно в электронном виде.

За январь-декабрь 2024 года 54 849 ДТП было урегулировано с помощью Европротокола и выплачено более 1 млрд грн страхового возмещения потерпевшим (средняя выплата – 18 852 грн). Однако до 2025 года этот инструмент имел определенные ограничения в размере начисления выплаты – применение Европротокола ограничивалось размером ущерба до 80 000 грн.

Что такое Европротокол?

Европротокол – это специальный документ, который составляется участниками ДТП без привлечения подразделений Нацполиции для самостоятельного оформления ДТП. На основании Европротокола может быть произведена страховая выплата. Оформление ДТП с помощью Европротокола позволяет избежать вызова полиции и административной ответственности: не налагается штраф за нарушение ПДД, не изымается водительское удостоверение, а материалы дела не передаются в суд.

Европротокол можно оформить как в бумажном виде, заполнив специальный бланк, выданный страховщиком при заключении полиса автогражданки, или в форме электронного документа с помощью специальной информационной системы. "Электронный Европротокол".

В целом, в 2024 году 38,5% дорожно-транспортных происшествий (ДТП) были урегулированы с помощью Европротокола. В то же время, если сравнивать с показателями 2023 года количество урегулированных страховых событий с помощью этого инструмента выросло на 6,5%. Такая динамика подтверждает, что водители все больше выбирают этот инструмент из-за его удобства и быстроты оформления страховых случаев.

Напомним, что за январь-декабрь 2024 года украинские водители заключили более 8,0 млн. внутренних договоров обязательного страхования ответственности водителей ("автогражданки"), что на 5,61% больше аналогичного периода 2023 года.