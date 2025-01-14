Теперь оформление ДТП возможно без вызова полиции: детали

Новый Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" несколько изменил и расширил условия, по которым можно составлять европротокол и вызов полиции не обязателен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены и в ПДД, утвержденные Постановлением Кабмина.

Сообщается, что теперь водители имеют право без привлечения полицейских совместно составить для предоставления страховщику сообщения о ДТП в бумажной или электронной форме.

После составления сообщения водители вправе покинуть место ДТП и освобождаются от обязанности информирования подразделений Национальной полиции о ДТП.

Когда можно оформить ДТП без полиции?

ДТП (столкновение) произошло с участием только двух транспортных средств.

В результате ДТП не был причинен вред здоровью или жизни людей.

Повреждены исключительно транспортные средства.

Оба транспортных средства застрахованы по договору ОСАГО.

Водители не находятся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического) или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции

Участники ДТП пришли к соглашению об обстоятельствах его совершения.

В МВД уточняют, что если раньше обязательным требованием для оформления европротокола была сумма ущерба в результате ДТП, которое не превышает 80 000 грн, то сейчас этот лимит отменен.

Кроме того, максимальный размер страховой выплаты, в случае ущерба причиненного имуществу в результате ДТП повышен до 250 000 грн, а по договорам, заключенным до 2025 года — 160 000 грн.

В МВД отмечают, что составить европротокол можно с помощью онлайн системы, или же на бумажном бланке.

Цифровой сервис фиксации ДТП проверит корректность данных и укажет ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.

Оформить электронный европротокол онлайн можно по ссылкой .

Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

С 1 января 2025 года он вступил в силу. Подробнее о том, что изменилось для водителей, читайте в материале Delo.ua.