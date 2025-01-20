Сколько договоров "автогражданки" оформили водители со страховыми компаниями в 2024 году: лидеры рынка

За январь-декабрь 2024 года украинские водители заключили более 8,0 млн. внутренних договоров обязательного страхования ответственности водителей (" автогражданки "), что на 5,61% больше аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что 76,8% страховых полисов "автогражданки" было оформлено в электронном виде, что составляет 6,2 млн договоров от общего числа. Если сравнивать с соответствующим периодом 2023 года, удельный вес заключенных договоров в цифровом формате составил 69%.

Сумма страховых платежей достигла 11 млрд грн

По данным аналитиков, общая сумма страховых платежей в 2024 году достигла 11 миллиардов гривен, что на 26,04% больше по сравнению с предыдущим годом.

Средняя страховая премия также выросла — до 1 361,8 гривны, что на 19,3% больше, чем в 2023-м.

Лидеры рынка

По итогам 2024 года больше всего заключенных договоров ОСАГО по СК "Оранта" — 1 368 986 штук. Вторая и третья позиция по этому показателю в СК "ТАС" и СК "Княжеская виенна иншуранс групп".

Как сообщают в МТСБУ, по общей сумме собранной страховой премии за период январь-декабрь 2024 лидером является страховая компания "ТАС". Пятерку лидеров закрывают страховые компании: "Оранта", "Княжеская виенна иншуранс групп", "ПЗУ Украина" и "ВУСО".

4,8 млрд грн страхового возмещения

В МТСБУ отмечают, что за прошлый год страховые компании урегулировали 142 110 требований от пострадавших в ДТП и уплатили 4,8 млрд грн страхового возмещения. сумма выплат – на 25,06%.

По результатам 2024 года наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП урегулировали страховые компании: “ТАС” – 17 725 шт., “Оранта” – 17 156 шт. 11 151 шт. и "Украинская страховая группа" — 6 856 шт.

Соответственно, эти же страховые компании уплатили наибольшее страховое возмещение пострадавшим в ДТП: "ТАС" — 641,73 млн грн, "Оранта" — 488,43 млн грн, "Княжеская виенна иншуранс групп" — 408,88 млн грн, "ПЗУ Украина" – 326,07 млн грн и Украинская страховая группа – 237,37 млн грн.

В МТСБУ отмечают, что за прошлый год средний размер выплаты по требованиям от пострадавших в ДТП составляет 33849 грн, что 12,5% больше чем в аналогичном периоде 2023 года (30088 грн).

Кроме того, по сравнению с показателями 2023 года, на 6,52% увеличилось количество урегулированных требований с использованием Европротокола. За прошлый год с помощью этого инструмента страховыми компаниями урегулировано 54 849 требований от пострадавших в ДТП и уплачено более 1,0 млрд. грн. страхового возмещения.

По словам генерального директора МТСБУ Александра Берназюка, повышение размера страховых выплат связано с ростом стоимости возобновительного ремонта из-за инфляции и удорожания стоимости деталей, а также с увеличением общего количества страховых случаев.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост страховых выплат, ведь новым законом будут внедрены новые клиентоориентированные подходы к урегулированию страховых случаев.

Отметим, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.

Что предусматривает закон об "автогражданке"

Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

Законом вносятся следующие изменения:

постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов (60 дней).

расширение возможности проверки наличия полиса ОСАГО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).

вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСАГО.

изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.

вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.

начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.

После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.

закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколу", который сейчас составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальных размеров выплаты.

Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.