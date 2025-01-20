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Сколько договоров "автогражданки" оформили водители со страховыми компаниями в 2024 году: лидеры рынка
За январь-декабрь 2024 года украинские водители заключили более 8,0 млн. внутренних договоров обязательного страхования ответственности водителей (" автогражданки "), что на 5,61% больше аналогичного периода 2023 года.
Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).
Отмечается, что 76,8% страховых полисов "автогражданки" было оформлено в электронном виде, что составляет 6,2 млн договоров от общего числа. Если сравнивать с соответствующим периодом 2023 года, удельный вес заключенных договоров в цифровом формате составил 69%.
Сумма страховых платежей достигла 11 млрд грн
По данным аналитиков, общая сумма страховых платежей в 2024 году достигла 11 миллиардов гривен, что на 26,04% больше по сравнению с предыдущим годом.
Средняя страховая премия также выросла — до 1 361,8 гривны, что на 19,3% больше, чем в 2023-м.
Лидеры рынка
По итогам 2024 года больше всего заключенных договоров ОСАГО по СК "Оранта" — 1 368 986 штук. Вторая и третья позиция по этому показателю в СК "ТАС" и СК "Княжеская виенна иншуранс групп".
Как сообщают в МТСБУ, по общей сумме собранной страховой премии за период январь-декабрь 2024 лидером является страховая компания "ТАС". Пятерку лидеров закрывают страховые компании: "Оранта", "Княжеская виенна иншуранс групп", "ПЗУ Украина" и "ВУСО".
4,8 млрд грн страхового возмещения
В МТСБУ отмечают, что за прошлый год страховые компании урегулировали 142 110 требований от пострадавших в ДТП и уплатили 4,8 млрд грн страхового возмещения. сумма выплат – на 25,06%.
По результатам 2024 года наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП урегулировали страховые компании: “ТАС” – 17 725 шт., “Оранта” – 17 156 шт. 11 151 шт. и "Украинская страховая группа" — 6 856 шт.
Соответственно, эти же страховые компании уплатили наибольшее страховое возмещение пострадавшим в ДТП: "ТАС" — 641,73 млн грн, "Оранта" — 488,43 млн грн, "Княжеская виенна иншуранс групп" — 408,88 млн грн, "ПЗУ Украина" – 326,07 млн грн и Украинская страховая группа – 237,37 млн грн.
В МТСБУ отмечают, что за прошлый год средний размер выплаты по требованиям от пострадавших в ДТП составляет 33849 грн, что 12,5% больше чем в аналогичном периоде 2023 года (30088 грн).
Кроме того, по сравнению с показателями 2023 года, на 6,52% увеличилось количество урегулированных требований с использованием Европротокола. За прошлый год с помощью этого инструмента страховыми компаниями урегулировано 54 849 требований от пострадавших в ДТП и уплачено более 1,0 млрд. грн. страхового возмещения.
По словам генерального директора МТСБУ Александра Берназюка, повышение размера страховых выплат связано с ростом стоимости возобновительного ремонта из-за инфляции и удорожания стоимости деталей, а также с увеличением общего количества страховых случаев.
Аналитики прогнозируют дальнейший рост страховых выплат, ведь новым законом будут внедрены новые клиентоориентированные подходы к урегулированию страховых случаев.
Отметим, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.
Что предусматривает закон об "автогражданке"
Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.
Законом вносятся следующие изменения:
- постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов (60 дней).
- расширение возможности проверки наличия полиса ОСАГО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).
- вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСАГО.
- изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.
- вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.
- начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.
- После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.
- закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколу", который сейчас составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальных размеров выплаты.
Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.