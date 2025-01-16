Цены на "автогражданку" в Украине выросли в среднем от 70% до 100%: какая стоимость полиса

Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.

Об этом свидетельствуют данные опроса страховых компаний, пишет "Интерфакс-Украина".

Что влияет на цену

Отвечая на вопрос, наиболее влияющий на цену, все компании отметили, что это тип ТС (легковой автомобиль, электрокар, грузовой, автобус и т.д.) и его подтип (объем двигателя, грузоподъемность), сфера использования (предоставление платных услуг по перевозке или нет), срок действия договора страхования и имеет ли страхователь право на льготу.

Важным фактором является регион эксплуатации ТС: в городах с высокой интенсивностью дорожного движения, таких как Киев, премии значительно выше, чем в более спокойных регионах. Кроме того, сейчас страховщики начали более активно учитывать возраст и стаж водителей, допущенных к управлению ТС, характер эксплуатации авто.

Какая стоимость "автогражданки"

По словам советника председателя правления НАСК "Оранта" Елены Машары, стоимость "автогражданки" как в компании, так и в целом по рынку выросла в среднем на 80-90% по сравнению с предыдущим годом. Но если учесть полисы с нулевой франшизой, то повышение страховых платежей составляет примерно 50%.

Машара подчеркнула, что рост не является равномерным. К примеру, в компании "Оранта" убыточность договоров ОСГПО, заключенных на электромобили, была в несколько раз выше, чем в других типах транспортных средств. Как следствие, повышение стоимости страховых платежей для этого сегмента более существенно, чем для остальных видов транспорта.

В СК "Европейский страховой альянс" стоимость "автогражданки" увеличилась от 70% до 110% и определяется в зависимости от типа авто, места регистрации (проживания) владельца транспортного средства (ТС).

В СК VUSO этот рост составил 80-100%, что обусловлено весомыми изменениями в условиях страхования, в частности, значительным повышением страховых лимитов на выплаты потерпевшим.

В свою очередь в СК "Экспресс Страхование" отметили, что стоимость их полисов ОСГПО выросла в среднем на 70-75%, что обусловлено новыми требованиями законодательства.

В СК ARX уточнили, что стоимость их полиса варьируется в диапазоне 3500-6000 грн, в зависимости от возраста водителя и ТС, а также от типа автомобиля и региона регистрации.

В СК ARX стоимость "автогражданки" для автомобиля В1 1988 года выпуска, Киев, возраст владельца 50-55 лет составляет 3243 грн (минимальная), а для автомобиля В4 2020 года выпуска, Киев, возраст владельца 18-22 лет — 12 771 грн ( максимальная). При этом средний платеж по полисам, заключенным на новых условиях, за первую декаду января составляет 3520 грн.

В СК "Экспресс Страхование" для легковых авто с объемом двигателя до 1600 см³ цена полисов ОСГПО колеблется в пределах 2,2-5,6 тыс. грн.

Согласно данным СК VUSO, у них средняя стоимость полиса на сегодня составляет около 4 тыс. грн. Что касается минимальной цены, то она составляет 500 грн. для транспортного средства типа "мотоцикл" и 50 тыс. грн. для автобуса, зарегистрированного в Киеве.

Что предусматривает закон об "автогражданке"

Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

Законом вносятся следующие изменения:

постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов (60 дней).

расширение возможности проверки наличия полиса ОСГПО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).

вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСГПО.

изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСГПО для всех категорий льготников.

вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСГПО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.

начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.

После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.

закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколу", который сейчас составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальных размеров выплаты.

Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.