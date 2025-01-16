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Цены на "автогражданку" в Украине выросли в среднем от 70% до 100%: какая стоимость полиса
Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.
Об этом свидетельствуют данные опроса страховых компаний, пишет "Интерфакс-Украина".
Что влияет на цену
Отвечая на вопрос, наиболее влияющий на цену, все компании отметили, что это тип ТС (легковой автомобиль, электрокар, грузовой, автобус и т.д.) и его подтип (объем двигателя, грузоподъемность), сфера использования (предоставление платных услуг по перевозке или нет), срок действия договора страхования и имеет ли страхователь право на льготу.
Важным фактором является регион эксплуатации ТС: в городах с высокой интенсивностью дорожного движения, таких как Киев, премии значительно выше, чем в более спокойных регионах. Кроме того, сейчас страховщики начали более активно учитывать возраст и стаж водителей, допущенных к управлению ТС, характер эксплуатации авто.
Какая стоимость "автогражданки"
По словам советника председателя правления НАСК "Оранта" Елены Машары, стоимость "автогражданки" как в компании, так и в целом по рынку выросла в среднем на 80-90% по сравнению с предыдущим годом. Но если учесть полисы с нулевой франшизой, то повышение страховых платежей составляет примерно 50%.
Машара подчеркнула, что рост не является равномерным. К примеру, в компании "Оранта" убыточность договоров ОСГПО, заключенных на электромобили, была в несколько раз выше, чем в других типах транспортных средств. Как следствие, повышение стоимости страховых платежей для этого сегмента более существенно, чем для остальных видов транспорта.
В СК "Европейский страховой альянс" стоимость "автогражданки" увеличилась от 70% до 110% и определяется в зависимости от типа авто, места регистрации (проживания) владельца транспортного средства (ТС).
В СК VUSO этот рост составил 80-100%, что обусловлено весомыми изменениями в условиях страхования, в частности, значительным повышением страховых лимитов на выплаты потерпевшим.
В свою очередь в СК "Экспресс Страхование" отметили, что стоимость их полисов ОСГПО выросла в среднем на 70-75%, что обусловлено новыми требованиями законодательства.
В СК ARX уточнили, что стоимость их полиса варьируется в диапазоне 3500-6000 грн, в зависимости от возраста водителя и ТС, а также от типа автомобиля и региона регистрации.
В СК ARX стоимость "автогражданки" для автомобиля В1 1988 года выпуска, Киев, возраст владельца 50-55 лет составляет 3243 грн (минимальная), а для автомобиля В4 2020 года выпуска, Киев, возраст владельца 18-22 лет — 12 771 грн ( максимальная). При этом средний платеж по полисам, заключенным на новых условиях, за первую декаду января составляет 3520 грн.
В СК "Экспресс Страхование" для легковых авто с объемом двигателя до 1600 см³ цена полисов ОСГПО колеблется в пределах 2,2-5,6 тыс. грн.
Согласно данным СК VUSO, у них средняя стоимость полиса на сегодня составляет около 4 тыс. грн. Что касается минимальной цены, то она составляет 500 грн. для транспортного средства типа "мотоцикл" и 50 тыс. грн. для автобуса, зарегистрированного в Киеве.
Что предусматривает закон об "автогражданке"
Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.
Законом вносятся следующие изменения:
- постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов (60 дней).
- расширение возможности проверки наличия полиса ОСГПО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).
- вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСГПО.
- изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСГПО для всех категорий льготников.
- вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСГПО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.
- начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.
- После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.
- закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколу", который сейчас составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальных размеров выплаты.
Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.