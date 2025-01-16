Выплаты из фонда защиты пострадавших в ДТП в 2024 году выросли на треть

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины за 2024 год произвело 10122 регламентных выплаты из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 578,4 миллиона гривен. По сравнению с 2023 годом количество выплат выросло на 34,5% (с 7524), а общая сумма выплат увеличилась на 32,42%. Об этом говорится в сообщении бюро.

Выплаты возросли в каждом квартале по сравнению с прошлогодним, причем в течение 2024 года квартальные показатели также лишь росли. Самые высокие объемы выплат были зафиксированы в третьем и четвертом кварталах – 158,7 и 175,4 миллиона гривен соответственно.

Самой весомой статьей остаются выплаты за ущерб, причиненный виновниками ДТП, не имевших действующего полиса ОСАГО. В сравнении с предыдущим годом этот показатель хоть и уменьшился по количеству требований на 2,64% (до 4641), однако увеличился по сумме на 2,2% (до 304,6 миллиона гривен).

При этом удельный вес выплат за незастрахованные транспортные средства в 2024 году хоть и был наибольшим, составлял лишь 45,9% от общей суммы выплат, в то время как в 2023 году он составил 68,2%.

Второй по значимости категорией являются выплаты, осуществленные за водителей льготной категории (участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы и водители, управляющие их авто в их присутствии, лица с инвалидностью из-за войны).

За 2024 год количество таких выплат составило 1675 (+29% к предыдущему году), а сумма – 114,9 миллиона гривен (+43,9%). Удельный вес выплат за льготников составил 16,6% от общей суммы.

Кроме того, за прошлый год МТСБУ выплатило 65,2 миллиона гривен по обязательствам по ОСАГО страховых компаний, признанных банкротами (этот показатель вырос более чем в пять раз), и вернуло 88,5 миллиона гривен гарантийных взносов страховщикам (рост более чем вдвое).

Также за 2024 год МТСБУ урегулировало 57 требований и уплатило 5,05 миллиона гривен регламентных выплат пострадавшим в ДТП по вине неустановленного транспортного средства (в таких случаях платят только за ущерб жизни и здоровью).

Наименее значительной категорией остаются выплаты потерпевшим в ДТП по вине водителя, завладевшего транспортом противоправно. За год в бюро обратились только три человека, которым выплачено около 200 тысяч гривен – так же, как и в 2023 году.

Напомним также, что с начала нынешнего года в Украине вступил в силу новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев, в частности страховщики получили большую свободу в формировании стоимости полисов. Также предусмотрено, что с 2026 бумажных полисов уже не будет, а останутся только электронные.