Виплати з фонду захисту потерпілих у ДТП в 2024 році зросли на третину

Моторне (транспортне) страхове бюро України за 2024 рік здійснило 10122 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 578,4 мільйона гривень. Порівняно з 2023 роком кількість виплат зросла на 34,5% (з 7524), а загальна сума виплат збільшилася на 32,42%. Про це йдеться у повідомленні бюро.

Виплати зросли у кожному кварталі порівняно з минулорічним, причому протягом самого 2024 року квартальні показники також лише зростали. Найвищі обсяги виплат були зафіксовані у третьому та четвертому кварталах - 158,7 та 175,4 мільйона гривень відповідно.

Найвагомішою статтею залишаються виплати за шкоду, заподіяну винуватцями ДТП, що не мали чинного поліса ОСЦПВ. В порівнянні до попереднього року цей показник хоч і зменшився за кількістю вимог на 2,64% (до 4641), але збільшився за сумою на 2,2% (до 304,6 мільйона гривень).

При цьому питома вага виплат за незастраховані транспортні засоби у 2024 році хоч і була найбільшою, становила лише 45,9% від загальної суми виплат, в той час як в 2023-му вона становила 68,2%.

Другою за вагомістю категорією є виплати, здійснені за водіїв пільгової категорії (учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи та водії, що керують їхніми авто у їх присутності, особи з інвалідністю через війну).

За 2024 рік кількість таких виплат склала 1675 (+29% до попереднього року), а сума – 114,9 мільйона гривень (+43,9%). Питома вага виплат за пільговиків становила 16,6% від загальної суми.

Крім того, за минулий рік МТСБУ виплатило 65,2 мільйона гривень за зобов’язаннями з ОСЦПВ страхових компаній, що були визнані банкрутами (цей показник зріс більш ніж уп'ятеро), та повернуло 88,5 мільйона гривень гарантійних внесків страховикам (ріст більш ніж удвічі).

Також за 2024 рік МТСБУ врегулювало 57 вимог та сплатило 5,05 мільйона гривень регламентних виплат постраждалим у ДТП з вини невстановленого транспортного засобу (за такими випадками сплачують тільки за шкоду життю та здоров’ю).

Найменш значною категорією залишаються виплати потерпілим у ДТП з вини водія, який заволодів транспортом протиправно. За рік до бюро звернулися лише три людини, яким виплачено біля 200 тисяч гривень - так само, як і в 2023 році.

Нагадаємо також, що з початку нинішнього року в Україні набув чинності новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, зокрема страховики отримали більшу свободу у формуванні вартості полісів. Також передбачено, що з 2026 року паперових полісів вже не буде, а залишаться тільки електронні.