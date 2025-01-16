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Виплати з фонду захисту потерпілих у ДТП в 2024 році зросли на третину

дтп, виплати, потерпілі, мтсбу, 2024
Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Моторне (транспортне) страхове бюро України за 2024 рік здійснило 10122 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 578,4 мільйона гривень. Порівняно з 2023 роком кількість виплат зросла на 34,5% (з 7524), а загальна сума виплат збільшилася на 32,42%. Про це йдеться у повідомленні бюро.

Виплати зросли у кожному кварталі порівняно з минулорічним, причому протягом самого 2024 року квартальні показники також лише зростали. Найвищі обсяги виплат були зафіксовані у третьому та четвертому кварталах - 158,7 та 175,4 мільйона гривень відповідно.

Найвагомішою статтею залишаються виплати за шкоду, заподіяну винуватцями ДТП, що не мали чинного поліса ОСЦПВ. В порівнянні до попереднього року цей показник хоч і зменшився за кількістю вимог на 2,64% (до 4641), але збільшився за сумою на 2,2% (до 304,6 мільйона гривень).

При цьому питома вага виплат за незастраховані транспортні засоби у 2024 році хоч і була найбільшою, становила лише 45,9% від загальної суми виплат, в той час як в 2023-му вона становила 68,2%.

Другою за вагомістю категорією є виплати, здійснені за водіїв пільгової категорії (учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи та водії, що керують їхніми авто у їх присутності, особи з інвалідністю через війну).

За 2024 рік кількість таких виплат склала 1675 (+29% до попереднього року), а сума – 114,9 мільйона гривень (+43,9%). Питома вага виплат за пільговиків становила 16,6% від загальної суми.

Крім того, за минулий рік МТСБУ виплатило 65,2 мільйона гривень за зобов’язаннями з ОСЦПВ страхових компаній, що були визнані банкрутами (цей показник зріс більш ніж уп'ятеро), та повернуло 88,5 мільйона гривень гарантійних внесків страховикам (ріст більш ніж удвічі).

Фото 2 — Виплати з фонду захисту потерпілих у ДТП в 2024 році зросли на третину
Фото 3 — Виплати з фонду захисту потерпілих у ДТП в 2024 році зросли на третину
Фото 4 — Виплати з фонду захисту потерпілих у ДТП в 2024 році зросли на третину
Фото 5 — Виплати з фонду захисту потерпілих у ДТП в 2024 році зросли на третину

Також за 2024 рік МТСБУ врегулювало 57 вимог та сплатило 5,05 мільйона гривень регламентних виплат постраждалим у ДТП з вини невстановленого транспортного засобу (за такими випадками сплачують тільки за шкоду життю та здоров’ю).

Найменш значною категорією залишаються виплати потерпілим у ДТП з вини водія, який заволодів транспортом протиправно. За рік до бюро звернулися лише три людини, яким виплачено біля 200 тисяч гривень - так само, як і в 2023 році.

Нагадаємо також, що з початку нинішнього року в Україні набув чинності новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, зокрема страховики отримали більшу свободу у формуванні вартості полісів. Також передбачено, що з 2026 року паперових полісів вже не буде, а залишаться тільки електронні.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов