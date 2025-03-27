Водители в Украине стали чаще самостоятельно оформлять ДТП: как это сделать

С начала 2025 года 43% страховых случаев (ДТП) по " автогражданке " было оформлено с использованием Европротокола — это 10 878 событий.

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Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Аналитики напоминают, что в прошлом году украинские водители оформили 19 953 ДТП с помощью электронного Европротокола, или 36% от общего числа обращений пострадавших к страховщикам (8 987 происшествий).

При этом общее количество страховых случаев по "автогражданке" почти не изменилось — 25 307 событий за январь-февраль 2025 года, рост на 1,5%.

В МТСБУ констатируют, что водители все чаще выбирают самостоятельное оформление ДТП с помощью Европротокола.

Отмечается, что также возросла и общая сумма выплат по таким страховым случаям на 41,8% (к январю-февралю 2024 г.) и составила 229,5 млн грн. Размер средней выплаты за один случай составляет 21 094,6 грн.

Оформление ДТП возможно без вызова полиции: детали

Новый Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" изменил и расширил условия, по которым можно оформлять Европротокол – совместно составленное водителями сообщение о ДТП, оформляемое без вызова подразделений Национальной полиции Украины.

Европротокол позволяет водителям избежать административной ответственности, ведь штраф за нарушение ПДД не налагается, не изымается водительское удостоверение, а материалы дела не передаются в суд.

Этот способ подходит для оформления незначительных ДТП: задели зеркало, повредили бампер и т.д. Европротокол можно использовать и в более сложных случаях, но только при условии, что в ДТП привлечены только два транспортных средства и нет пострадавших.