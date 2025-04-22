Рынок "автогражданки": с какими страховыми компаниями водители чаще заключают договора

В I квартале 2025 года украинские автовладельцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности ( ОСГПО ), что на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Там накормят, что к 2026 году все страховые компании должны полностью перейти на электронную форму заключения договоров ОСАГО ("автогражданка"). За январь-март 2025 года 99,3% договоров уже были оформлены в цифровом формате. Для сравнения: в первом квартале 2024 года доля электронных договоров составила 73,8%.

Как объясняют эксперты, столь высокий показатель цифровизации обусловлен еще и изменениями в процедуре заключения договора: на сегодняшний день страховщик обязан в момент заключения сразу внести сведения о договоре в Единую централизованную базу данных МТСБУ, и только после этого клиент получает полис страхования.

Сумма страховых платежей по "автогражданке"

Отмечается, что общая сумма страховых платежей по договорам ОСАГО в I квартале 2025 года превысила 4,5 миллиарда гривен, что на 114,81% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Средний размер страховой премии также возрос — до 2 975,4 грн, что на 135,61% больше по сравнению с прошлым годом.

Также следует учесть, что в первом квартале 2025 года активно урегулировались страховые случаи, которые произошли еще в 2024 году, когда страховые премии были значительно ниже. Именно поэтому средний размер страховой премии растет быстрее, чем средний размер выплаты.

Лидеры рынка

По итогам I квартала 2025 года лидером по количеству заключенных договоров ОСАГО стала страховая компания "Оранта" — 267 746 договоров. Вторую позицию заняла СК "ТАС" из 260 009 заключенных договоров. Третье место по объему заключенных договоров занимает СК "Княжеская виенна иншуранс групп" — 194 755 договоров ОСАГО.

По общей сумме собранной страховой премии за период январь-март 2025 лидером является страховая компания "ТАС". Пятерку лидеров закрывают страховые компании: "Оранта", "Княжеская виенна иншуранс групп" "Евроинс Украина" и "ВУСО".

1,4 млрд грн страхового возмещения

По данным МТСБУ, в I квартале 2025 года страховые компании урегулировали 37 070 требований от пострадавших в ДТП, выплатив в общей сложности 1,4 миллиарда гривен страхового возмещения. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. общая сумма выплат выросла на 18,67%. Средний размер выплаты по одному требованию составил 37 750 гривен, что на 17,13% больше, чем в I квартале прошлого года.

Аналитики отмечают, что средний размер выплаты по страховому случаю продолжает расти, что обусловлено, прежде всего, увеличением стоимости ремонтных работ и запчастей.

В январе-марте 2025 года наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП было урегулировано следующими страховыми компаниями:

СК "Оранта" — 4 915 случаев,

СК "ТАС" — 4 693,

СК "Княжеская виенна иншуранс групп"— 3 878,

СК "ПЗУ Украина" — 2 694,

ОДО СК "Альфа-Гарант" — 2034.

Пятерка лидеров по объему уплаченного страхового возмещения пострадавшим в ДТП:

"ТАС" — 189,51 млн грн,

"Оранта" — 154,84 млн грн,

"Княжеская виенна иншуранс групп" — 144,95 млн грн,

"ПЗУ Украина" — 97,99 млн грн,

"Украинская страховая группа" — 70,96 млн грн.

В I квартале 2025 года средний размер выплаты по требованиям от пострадавших в ДТП составил 37 790 грн, что на 17,12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 (32 270 грн).

Существенный рост также наблюдается случаями, оформленными с помощью Европротокола: средний размер выплаты вырос на 21,34% — с 18 012,24 грн в I квартале 2024 года до 21 858,75 грн в I квартале 2025 года.

В результате количество требований, урегулированных с использованием Европротокола, выросло на 20,6%: с 13 206 в I квартале 2024 года до 15 926 в I квартале 2025 года. Удельный вес таких требований в общей структуре страховых случаев составляет 43% — почти каждое второе требование от пострадавших в ДТП было оформлено именно с помощью Европротокола.

Отметим, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.