В Украине "автогражданка" будет бесплатной для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны

17 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12295-д по автострахованию, предусматривающий компенсацию расходов для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, законопроект, направленный на усиление социальной защиты и поддержку участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны и их семей, поддержали 285 народных избранников.

Соответствующим законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» по компенсации расходов определенных категорий лиц.

Как сообщил Гетманцев, законопроект предлагает:

установить с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и один год после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из госбюджета;

установить на постоянной основе уменьшение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования по транспортному средству, имеющему рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежащего ему на праве собственности, при условии личного управления категорий, имеющих право на скидку, и использование транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и/или груза и т.д.

Отметим, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.

Что предусматривает закон об "автогражданке"

Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

Законом вносятся следующие изменения:

постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов (60 дней).

расширение возможности проверки наличия полиса ОСАГО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).

вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСАГО.

изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.

вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.

начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.

После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.

закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколом", который в настоящее время составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальные размеры выплаты.

Все вышеперечисленные нормы вступили в силу с 1 января 2025 года.