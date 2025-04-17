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В Украине "автогражданка" будет бесплатной для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны
17 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12295-д по автострахованию, предусматривающий компенсацию расходов для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, законопроект, направленный на усиление социальной защиты и поддержку участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны и их семей, поддержали 285 народных избранников.
Соответствующим законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» по компенсации расходов определенных категорий лиц.
Как сообщил Гетманцев, законопроект предлагает:
- установить с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и один год после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из госбюджета;
- установить на постоянной основе уменьшение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования по транспортному средству, имеющему рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежащего ему на праве собственности, при условии личного управления категорий, имеющих право на скидку, и использование транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и/или груза и т.д.
Отметим, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.
Что предусматривает закон об "автогражданке"
Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.
Законом вносятся следующие изменения:
- постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов (60 дней).
- расширение возможности проверки наличия полиса ОСАГО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).
- вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСАГО.
- изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.
- вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.
- начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.
- После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.
- закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколом", который в настоящее время составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальные размеры выплаты.
Все вышеперечисленные нормы вступили в силу с 1 января 2025 года.