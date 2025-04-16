Верховная Рада одобрила продолжение военного положения и мобилизации: к какой дате

Верховная Рада в среду, 16 апреля, поддержала продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 суток, до 6 августа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, срок военного положения и мобилизации продлили с 9 мая по 6 августа.

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 357 нардепов, против высказался только один – депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Это стало уже 15 продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

До этого военное положение продлевали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;

с 14 февраля по 13 мая 2024 года;

с 13 мая по 11 августа 2024 года;

с 11 августа по 10 ноября 2024 года;

с 10 ноября по 7 февраля 2025;

с 7 февраля по 9 мая 2025 года.

Накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал соответствующие законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Военное положение — что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии . К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.