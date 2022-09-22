Мужчинам-студентам иностранных вузов запретили выезжать из Украины

Украинские мужчины-студенты призывного возраста, являющиеся студентами загранучреждений высшего образования, больше не могут выехать за границу во время действия военного положения из-за массовых подделок документов.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии изданию LIGA.

По его словам, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако последние месяцы начались массовые подделки документов, якобы подтверждающих обучение мужчин за границей", - объясняет Демченко.

Согласно данным ГПСУ, только за июль-август на границе было обнаружено около 600 человек, которые использовали поддельные документы об обучении в зарубежных учебных заведениях.

Учитывая это, добавляет Демченко, высшее военное руководство приняло новое решение - с 14 сентября отменить возможность пропуска даже этой категории граждан.

"На сегодня мужчин-студентов через границу не пропускают", - заявляет Демченко.

Чтобы узаконить выезд мужчин-студентов за границу во время военного положения, необходимо внести изменения в соответствующее постановление правительства.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали, какие категории моряков имеют право пересекать государственную границу Украины.