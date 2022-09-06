Які категорії моряків мають право перетинати державний кордон України під час воєнного стану

Термін перебування поза межами України обмежено терміном дії контракту.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

З посиланням на постанову уряду від 02 вересня 2022 р. № 992 у відомстві розповіли, які категорії моряків мають право перетинати державний кордон України.

"У разі введення на території України воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах", – йдеться у постанові.

Йдеться про три категорії моряків:

Курсанти закладів освіти для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором. Моряки, які прямують для роботи у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України. На даний момент це стосується лише екіпажів, задіяних в експорті української агропродукції в межах "зернової ініціативи.

Інші українські моряки - найбільш чисельна група, що прямують за кордон для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Таким чином, моряки можуть скористатися дозволом, якщо вони здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 року, або ж завершили навчання у період воєнного стану.

Для отримання дозволу на перетин кордону вони повинні будуть надати необхідні документи. Для всіх категорій це, передусім, посвідчення особи моряка. Також більшість моряків має подати, крім підтвердження від Адміністрації, військово-облікові документи з відповідними відмітками військкомату.

Нагадаємо, що у МВС розповіли, які документи потрібні чоловікам-студентам, щоби виїхати за кордон.