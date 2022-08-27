Моряків випускатимуть за кордон: Кабмін ухвалив рішення

Українські моряки призовного віку матимуть змогу виїжджати за кордон. Таке рішення ухвалив сьогодні, 27 серпня, Кабмін.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

"Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", - зауважив Шмигаль.

Зазначимо, що з початком війни у моряків виникла велика проблема. Українці-моряки призовного віку не могли виїхати за кордон, щоби працювати на судах, навіть маючи на руках уже укладені контракти. Із цього приводу було чимало звернень моряків до влади.

Раніше Кабмін дозволив виїзд з 1 вересня за кордон на строк до семи днів працівникам експортоорієнтованих компаній. Вказана можливість буде реалізована для фізичних та юридичних осіб як послуга "єВідрядження".