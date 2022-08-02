Чоловікам можна виїжджати з України, якщо вони мають жінку-військовослужбовицю з дитиною - ДПСУ

В Державній прикордонній службі зазначають, що право перетину кордону України наразі мають чоловіки, які мають дружину, що проходить дійсну військову службу.

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При цьому, як ідеться в повідомленні відомства, є умова щодо знаходження на утриманні такого подружжя принаймні однієї дитини до 18 років. Кількість разів такого перетину є необмеженою.

Документами ж, які дають право перетину, є свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною.

При цьому вказано, що це може бути і довідка, і копія посвідчення, завірена відповідним чином, або "інші документи".

Нагадаємо також, що днями в ДПСУ пояснили, що не допускають виїзд з України чоловіків, які мають подвійне громадянство, і будуть дозволяти таке лише якщо відповідні особи українське громадянство втратять через видання указу президентом.

В свою чергу, на сайті самого президента Володимира Зеленського набрала необхідні для його відповіді 25 тисяч голосів петиція про скасування заборони на виїзд чоловіків без військового досвіду.