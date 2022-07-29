Перетинати кордон України по паспорту іншої держави можна лише після втрати громадянства України - ДПСУ

У Державній прикордонній службі заявляють, що не допускають виїзд з України чоловіків, які мають подвійне громадянство, і будуть дозволяти таке лише якщо відповідні особи українське громадянство втратять.

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"Згідно з законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України", - підкреслюють у відомстві.

Там нагадують, що підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 закону про громадянство, але в будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу президента України.

"Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання указу президента України про втрату такими особами громадянства України", - резюмують у ДПСУ.

При цьому відомство не пояснює, яким чином і звідки бере інформацію про наявність у осіб українського громадянства для відмови у випадках надання відповідною особою іноземного паспорту в пункті пропуску.

Зазначимо, що це питання ДПСУ підняла після виникнення скандалу довкола непропущення з Польщі назад до України дніпровського бізнесмена Геннадія Корбана. 22 липня прикордонники вилучили у нього український паспорт на кордоні, заявивши, що його українське громадянство припинене.

При цьому перед цим повідомлялося, що президент Володимир Зеленський нібито видав указ про припинення громадянства, зокрема, й Ігоря Коломойського та Вадима Рабіновича.

Згідно ж із зазначеною статтею 19 закону про громадянство, підставою для втрати громадянства України є, зокрема, добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Натомість Корбан імовірну наявність іншого громадянства після недопуску в Україну не продемонстрував і залишився в Польщі, декларуючи при цьому намір повернутися до України.

Сам Зеленський напередодні прокоментував ситуацію із ним, заявивши, що громадянство України надається та позбавляється "на регулярній основі, це постійний процес, і все відбувається постійно, в межах чинного законодавства".