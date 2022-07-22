Корбан не може в'їхати в Україну: у нього забрали паспорт, - ЗМІ

Геннадій Корбан, очільник територіальної оборони Дніпропетровської області, не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону митники у нього вилучили паспорт.

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Про це повідомляє видання "Українська правда".

Як зазначається, наразі Корбан перебуває на кордоні. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних підтверджуючих документів.

За словами адвоката Корбана, на кордон прибули представники інших силових відомств.

Як пише УП, Корбан приїхав з території Польщі на пропускний пункт "Смільниця".

Речник Держприкордонслужби заявив, що "під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону".

"Я не володію інформацією про перетин, або спроби перетину кордону третіми особами. Розголошення такої інформації заборонено законодавством", - заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

У той же час у коментарі "РБК-Україна" Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

"В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по "Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад до Польщі", - сказав Корбан.

Водночас джерело РБК-Україна у правоохоронних структурах підтвердило, що внутрішній та закордонний паспорти Геннадія Корбана не дійсні.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.