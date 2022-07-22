Корбан не может въехать в Украину: у него забрали паспорт

Геннадий Корбан, глава территориальной обороны Днепропетровской области, не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы таможенники у него изъяли паспорт.

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Об этом Корбан сообщил в Facebook.

В настоящее время он находится на границе, пункт "Смольница". Пограничники заявили ему, что его украинское гражданство приостановлено, сообщало издание "Украинская правда".

Документ, выданный Корбану при попытке въехать в Украину. Фото: Facebook Геннадия Корбана

По словам адвоката Корбана, на границу прибыли представители других силовых ведомств. Спикер Госпогранслужбы заявил, что "при оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы".

Корбан уже обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить вопрос его въезда в Украину" .

"Я до сих пор чувствую, что это какое-то недоразумение или обман. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, оформили акт. Меня не пускают домой в Украину. Хочу обратиться к Президенту Украины как к гаранту Конституции. Сможете ли вы решить это недоразумение, которое произошло со мной?" на пороге нашего общего дома?", - написал бизнесмен в Facebook.

В то же время в комментарии "РБК-Украина" Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", никак. По сути, застрял здесь в пограничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу", - отметил Корбан.

В то же время, источник РБК-Украина в правоохранительных структурах подтвердил, что внутренний и загранпаспорта Геннадия Корбана не действительны.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что президент может вскоре подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главы территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.