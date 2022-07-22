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Корбан не может въехать в Украину: у него забрали паспорт
Геннадий Корбан, глава территориальной обороны Днепропетровской области, не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы таможенники у него изъяли паспорт.
Об этом Корбан сообщил в Facebook.
В настоящее время он находится на границе, пункт "Смольница". Пограничники заявили ему, что его украинское гражданство приостановлено, сообщало издание "Украинская правда".
По словам адвоката Корбана, на границу прибыли представители других силовых ведомств. Спикер Госпогранслужбы заявил, что "при оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Корбан уже обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить вопрос его въезда в Украину" .
"Я до сих пор чувствую, что это какое-то недоразумение или обман. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, оформили акт. Меня не пускают домой в Украину. Хочу обратиться к Президенту Украины как к гаранту Конституции. Сможете ли вы решить это недоразумение, которое произошло со мной?" на пороге нашего общего дома?", - написал бизнесмен в Facebook.
В то же время в комментарии "РБК-Украина" Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.
"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", никак. По сути, застрял здесь в пограничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу", - отметил Корбан.
В то же время, источник РБК-Украина в правоохранительных структурах подтвердил, что внутренний и загранпаспорта Геннадия Корбана не действительны.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что президент может вскоре подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главы территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.