СМИ сообщают, что "Рабиновича, Коломойского и Корбана лишат гражданства"

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что президент Владимир Зеленский либо подписал указы о лишении гражданства олигархов Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича, а также бизнесмена Геннадия Корбана, либо собирается это сделать.

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Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ОП сообщает, что сейчас на Банковой думают над тем, чтобы забрать гражданство у этих бизнесменам, однако Зеленский еще не подписал указы.

При этом информационное агентство "УНН" заявляет, что якобы "Президент Украины тайно подписал указы о лишении гражданства Рабиновича, Коломойского и Корбана".

Однако не уточняется достоверная причина лишения гражданства этих лиц.

Отметим, что забрать украинское гражданство так же сложно, как и получить его. Статья 25 Конституции Украины предусматривает, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства Украины, как и права изменить гражданство.

При этом согласно разделу III Закона "О гражданстве Украины" основанием для этого могут быть: выход из гражданства, потеря гражданства и основания, предусмотренные международными соглашениями. Во всех этих случаях гражданство Украины прекращается Указом Президента.

Согласно действующему законодательству основаниями для утраты гражданства Украины являются:

добровольное получение гражданства другой страны;

получение гражданства Украины иностранцем или лицом без гражданства путем обмана;

вступление на военную службу в стране, где согласно законодательству такая служба не является воинской обязанностью или альтернативной службой.

Есть еще один вариант лишения гражданства: органы Государственной миграционной службы или дипломатические представительства Украины могут определить наличие оснований для лишения гражданства Украины определенного лица, они сообщают об этом комиссию при Президенте Украины по вопросам гражданства, которая уполномочена принимать решения.

Но выход из гражданства Украины не допускается, если лицу в Украине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которого в Украине есть обвинительный приговор суда, вступившего в законную силу и подлежащий исполнению.