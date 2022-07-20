В СНБО назвали новое число потенциальных фигурантов реестра олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что в настоящее время под признаки олигарха, определенные законом о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием таких лиц, подпадают около 86 человек.

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Как сообщают в СНБО, Данилов провел совещание по вопросам реализации указанного закона, в котором приняли участие премьер-министр Денис Шмигаль, первый вице-премьер Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюска, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава Антимонопольного комитета Ольга Пещанская, исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк и чиновники аппарата СНБО.

Данилов напомнил, что этот закон был введен в действие еще 7 мая, а решением СНБО от 29 июня, введенным в действие указом президента Владимира Зеленского в тот же день, было утверждено положение о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.

Отмечается, что участники совещания обсудили информацию об основных этапах формирования и ведения реестра, а также проблемные вопросы реализации данного закона. Данилов акцентировал внимание на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности его выполнения. По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету министров, АМКУ, СБУ и Национальному банку Украины.

В СНБО не дают никаких уточнений по поводу того, кто именно подпадает сейчас под признаки олигарха, однако напомним, что Малюска на днях заявлял, что среди них нет самого богатого гражданина Украины - Рината Ахметова.

Глава Минюста прямо объяснил это тем, что перед этим компания Ахметова SCM решила прекратить работу медиа-бизнеса - холдинга "Медиа Группа Украина", а бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский решил сложить мандат депутата Верховной Рады.

Отметим при этом, что в мае прошлого года, когда законопроект об олигархах только готовился, Данилов заявлял, что в потенциальный реестр таких лиц может войти только 13 человек.