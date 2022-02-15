Коломойский: закон об олигархах считаю полезным для себя, поможет "отбелиться"

Один из богатейших украинских бизнесменов Игорь Коломойский считает, что инициированный президентом Владимиром Зеленским закон об олигархах будет полезным для него. Его адвокаты проанализировали документ и заверили Коломойского, что закон выгоден для него как для олигарха. Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию “Украинская правда”.

"Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе. Если есть декларация, в белую, все чисто, это считай, что ты отбелился", — считает бизнесмен.

Он объясняет, что этот закон поможет ему легализировать все его активы, поэтому он сможет легко получать финансирование на Западе или хранить там свои деньги.

Коломойский считает, что для него в законе об олигархах одни плюсы, ведь теперь он сможет избежать санкций и судебных разбирательств "за неправильную декларацию".

"То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил, как там написано, не нарушаешь, а следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию. Если есть декларация, в белую, все чисто, это считай, что ты отбелился", — отметил Коломойский .

Он также ответил, почему, по его мнению, олигарх Ринат Ахметов открыто выступает против этого закона. Как рассказал Коломойский, он общался по этому поводу с партнером Ахметова Вадимом Новинским.

Как выяснилось, окружению Ахметова не нравится, что для них вводят какие-либо ограничения.

Напомним, Коломойский еще летом 2021 года заявлял, что он "готов быть олигархом". Тогда бизнесмен подчеркивал, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается". В то же время олигарх был готов отчитываться о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта.

Президент Владимир Зеленский подписал этот документ в ноябре. Законом устанавливаются четкие критерии для определения олигархов. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, "реестр олигархов", который предусмотрен соответствующим законом об олигархах, начнут заполнять 20-25 мая 2022 года.