Закон об олигархах в действии: Коломойский вышел из наблюдательного совета "1+1"

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию во время заседания 8 декабря переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1". Регулятор принял такие изменения в связи с тем, что бенефициарный владелец Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала “1+1”.

Об этом сообщает "Детектор медиа". В пресс-службе канала рассказали, что заявление о выходе Игоря Коломойского из состава Наблюдательного совета подписали еще в мае 2021 года.

В сентябре, во время общего собрания участников, заявление олигарха рассмотрели и удовлетворили. Через месяц, в октябре, документы передали регулятору, и вот 8 декабря Коломойский окончательно вышел из наблюдательного совета "Студии 1+1".

"Никаких изменений в структуре собственности ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал 1+1) не произошло", — отметила пресс-служба канала.

Теперь, возможно, Коломойского не включат в реестр олигархов, который предусмотрен законом "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Президент Владимир Зеленский подписал этот документ в ноябре. Законом устанавливаются четкие критерии для определения олигархов. Один из таких критериев — значительное влияние на средства массовой информации.

После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие. Некоторые потенциальные олигархи уже начали продавать медиахолдинги, возможно, с целью не попасть в реестр олигархов.

В частности, бывший президент Украины Петр Порошенко продал новому медиахолдингу "Вільні медіа" корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал".

При этом Коломойский еще летом этого года заявлял, что он "готов быть олигархом". Тогда бизнесмен подчеркивал, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается". В то же время олигарх был готов отчитываться о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта.

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