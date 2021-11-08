Политика 20 минут назад

Следствие закона об олигархах: Порошенко продал "Прямой" и "5 канал"

Бывший президент Украины решил выполнить требования закона об олигархах

Фото: Facebook Петра Порошенко Фото: Facebook Петра Порошенко
Фото: Facebook Петра Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко продал новому медиа-холдингу "Вільні медіа" корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал". Об этом сообщается в совместном заявлении обоих СМИ.

"В минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг "Вільні медіа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что продажа произошла из-за принятия Верховной Радой закона об олигархах. Соглашение запрещает Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль относительно новой структуры.

Медиа-холдинг "Вільні медіа" приобрел 100% корпоративных обоих телеканалов, при этом предусматривается рассрочка по выплате. Суммы не называются.

"Приобретение было произведено по рыночной цене", — говорится в сообщении.

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Утверждается, что новые собственники вскоре заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

В заявлении говорится, что народные депутаты, которые владели акциями, передали их в управление телеканалам.

"Таким образом, они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет".

Напомним, в феврале этого года Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко. А министр юстиции Денис Малюська сказал, когда появятся первые "номинанты" закона об олигархах.

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