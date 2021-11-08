СНБО определит первых "номинантов" закона об олигархах: Малюська назвал сроки

Закон об олигархах вступит в силу через полгода, и уже в конце мая 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины определит первых персон, которые попадают под его действие. Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в своем в Facebook.

"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБО будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", — написал глава Минюста.

По его словам, в ближайшее время должен быть утвержден Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации. Это будет сделано в целях имплементации закона об олигархах.

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СНБО также утвердит Положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения, а затем разработает такой реестр.

Малюська отметил, что олигархи будут всячески пытаться затянуть вступление закона в силу.

"Дальше будет тоже стандартная и предполагаемая цепочка: медиаатаки — Венецианская комиссия — Конституционный суд — ОАСК — Верховный суд — ЕСПЧ", — написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.

Ранее сообщалось, что в декабре Венецианская комиссия подготовит выводы по закону об олигархах.