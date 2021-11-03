Нардепы устранили противоречия в законе об олигархах

Сегодня, 3 ноября, Верховная Рада на пленарном заседании устранила несогласованности в тексте принятого закона о деолигархизации (законопроект №5599).

В частности, большинство народных депутатов поддержали устранение несогласованностей в статьях 5, 7 и 9 закона.

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Согласно предложениям, за которые проголосовали нардепы, органом, принимающим решение о признании лица олигархом, является Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Кроме этого, СНБО уполномочен и на исключение кого-либо из соответствующего реестра.

Рада также поддержала предложение первого вице-спикера Александра Корниенко касательно того, что законопроект должен подписывать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, что законопроект №5599 был принят во втором чтении и в целом 23 сентября. При этом незадолго до финального голосования в тот же день появилась информация, что Венецианская комиссия подготовит вывод по законопроекту в отправленной ей реакции первого чтения 15-16 декабря.

Перед этим парламент рассмотрел лишь 13 поправок к законопроекту, предварительно одобренных профильным комитетом по нацбезопасности, обороне и разведке. Все они были одобрены и в зале Рады.

Кроме этого, среди принятых поправок ко второму чтению оказались три противоречащих одна другой (под номерами 396, 398, 406).

В частности, поправка №398, внесенная экс-спикером Рады Разумковым, предусматривает, что решение о признании человека олигархом принимает глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию олигархов.

А поправка №406 гласила, что решение об этом принимает Совет нацбезопасности и обороны по представлению Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

Однако поскольку эти правки в рамках процедуры, предложенной Вениславским, считались отклоненными и не ставились на отдельное голосование Стефанчуком, а сама такая процедура предусмотрена ранее не была, возникла коллизия — считать ли их принятыми или нет. Разумков посчитал свою поправку принятой, за что даже поблагодарил нардепов в Facebook.

В итоге Разумков предложил Зеленскому выйти из сложившейся ситуации, наложив на закон об олигархах вето.