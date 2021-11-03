Политика 1 час назад

Нардепы устранили противоречия в законе об олигархах

Большинство народных депутатов поддержали устранение несогласованностей в статьях 5, 7 и 9 закона

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Сегодня, 3 ноября, Верховная Рада на пленарном заседании устранила несогласованности в тексте принятого закона о деолигархизации (законопроект №5599).

В частности, большинство народных депутатов поддержали устранение несогласованностей в статьях 5, 7 и 9 закона.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно предложениям, за которые проголосовали нардепы, органом, принимающим решение о признании лица олигархом, является Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Кроме этого, СНБО уполномочен и на исключение кого-либо из соответствующего реестра.

Рада также поддержала предложение первого вице-спикера Александра Корниенко касательно того, что законопроект должен подписывать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Читайте также:
Около 75% украинцев считают, что закон об олигархах не в интересах народа — опрос

Напомним, что законопроект №5599 был принят во втором чтении и в целом 23 сентября. При этом незадолго до финального голосования в тот же день появилась информация, что Венецианская комиссия подготовит вывод по законопроекту в отправленной ей реакции первого чтения 15-16 декабря.

Перед этим парламент рассмотрел лишь 13 поправок к законопроекту, предварительно одобренных профильным комитетом по нацбезопасности, обороне и разведке. Все они были одобрены и в зале Рады.

Кроме этого, среди принятых поправок ко второму чтению оказались три противоречащих одна другой (под номерами 396, 398, 406).

В частности, поправка №398, внесенная экс-спикером Рады Разумковым, предусматривает, что решение о признании человека олигархом принимает глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию олигархов.

А поправка №406 гласила, что решение об этом принимает Совет нацбезопасности и обороны по представлению Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

Однако поскольку эти правки в рамках процедуры, предложенной Вениславским, считались отклоненными и не ставились на отдельное голосование Стефанчуком, а сама такая процедура предусмотрена ранее не была, возникла коллизия — считать ли их принятыми или нет. Разумков посчитал свою поправку принятой, за что даже поблагодарил нардепов в Facebook.

В итоге Разумков предложил Зеленскому выйти из сложившейся ситуации, наложив на закон об олигархах вето.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада уволила главу Минстратегпрома Уруского
Рада уволила главу Минстратегпрома Уруского
Верховная Рада отправила Тарана в отставку с поста министра обороны
Верховная Рада отправила Тарана в отставку с поста министра обороны
Верховная Рада уволила вице-премьер-министра Алексея Резникова
Верховная Рада уволила вице-премьер-министра Алексея Резникова
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газ в Украине теперь считают в киловатт-часах: как будет меняться цена для украинцев

  3. Рада изменила учет природного газа с кубических метров на киловатт-часы

  4. 17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос

  5. "Опора" требует не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...