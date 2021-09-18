Около 75% украинцев считают, что закон об олигархах не в интересах народа — опрос

Три четверти опрошенных украинцев (75%) считают, что предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об олигархах будет работать не в интересах народа, а в интересах представителей действующей власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса, озвученные в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера".

В частности, аудитории, в равной степени представляющей все регионы страны, был задан вопрос: "Кто получит выгоду от закона об олигархах: народ или власть?".

При этом 75% опрошенных ответили, что выгоду от этого закона приобретет исключительно действующая власть.

В свою очередь 25% считают, что он будет отвечать интересам обычных граждан Украины.

Тем временем представители оппозиции и гражданского общества во время программы "Свобода Слова Савика Шустера" утверждали, что проект закона об олигархах имеет две цели: установить контроль над основными телеканалами и медиа, а также нейтрализовать политических оппонентов действующей власти.

Зато представители власти отстаивали мысль, что отдельный закон об олигархах нужен для снижения влияния бизнеса на политические процессы в стране.

Напомним, что 6 сентября депутаты Верховной Рады подали 1257 поправок к принятому в первом чтении президентскому законопроекту №5599 о предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. И некоторые предложения были "довольно опасны с точки зрения цензуры". Решение по итогам рассмотрения по сокращенной процедуре поддержали 275 народных депутатов.

По данным СНБО, на сегодняшний день в Реестр олигархов могут попасть 13 бизнесменов. По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, это Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.

Также напомним, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5599 был принят в первом чтении 1 июля. При этом, по данным опроса Киевского международного института социологии от 22-29 июня, 56,4% украинцев считают, что законопроект о деолигархизации не несет угроз самим олигархам.