Не поддерживать партии и отчитываться о контактах: Рада дала старт деолигархизации

Верховная Рада в первом чтении приняла законодательную инициативу президента Владимира Зеленского — так называемый проект закона о деолигархизации. Решение по итогам рассмотрения по сокращенной процедуре поддержали 275 народных депутатов.

Не дала ни одного голоса в поддержку проекта Зеленского фракция "Оппозиционной платформы — За життя". Также против президентской инициативы проголосовали представители оппозиционных фракций в парламенте — "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", которые совместно предлагали альтернативный проект закона, касающийся деятельности олигархов. Однако его и еще две альтернативные законодательные инициативы Рада отклонила.

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Такой исход голосования был ожидаемым: накануне комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал этот законопроект. Более того, перед голосованием глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что достаточное количество голосов "за" у монобольшинства будет. Хотя ранее нардеп опасался, что прохождение этого проекта закона будут пытаться заблокировать заинтересованные лица.

Не стал удивлением и отказ оппозиционных фракций поддерживать эту инициативу: как только текст законопроекта был обнародован, представители ряда политсил назвали его сырым и усомнились в его потенциальной эффективности. В частности, по их мнению, результатов не будет в силу того, что законодательная инициатива содержит много оценочных суждений и не затрагивает тему борьбы с монополиями как с составляющей частью влияния олигархов.

Невысоко его потенциал оценили и юристы. В частности, как считает член Ассоциации юристов Украины Александр Ягодка, проект закона № 5599 содержит субъективные нормы и в случае его принятия может быть легко обжалован не только в Конституционном суде Украины, но и в Европейском суде по правам человека.

Более того, то, что законодательная инициатива наделяет Совет национальной безопасности и обороны полномочиями присваивать тому или иному бизнесмену статус олигарха, на практике может обернуться как действиями в рамках дозволенного, так и возможным произволом без ограничений.

Общественная оценка инициативы Зеленского по деолигархизации тоже оставляет желать лучшего: согласно результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, большинство респондентов считают ее неискренней. В частности, 35,7% считают это популистским шагом, направленным на то, чтобы повысить собственный рейтинг, 12,9% — свидетельством желания самого Зеленского и его окружения провести передел собственности и самим стать олигархами, а еще 8,8% видят в этом попытку взять под свой контроль телеканалы, принадлежащие олигархам.

В то же время 20,1% считают, что это искреннее желание Зеленского добиться справедливости, а 11,4% выбрали вариант "шаг, который позволит Украине стать успешной". Другой вариант назвали 4,7%, а 17,9% не нашли что сказать.

В то же время Арахамия объяснял: законопроект о деолигархизации сформулирован мягко и дает возможность тем бизнесменам, которые могут попасть в Реестр олигархов, предпринять действия, чтобы этого не случилось: сложить мандат, перестать ангажировать политические силы, продать СМИ или часть бизнеса.

По данным СНБО, на сегодняшний день в Реестр олигархов могут попасть 13 бизнесменов. По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, это Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.

Дальше, по словам заместителя главы фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук, депутаты монобольшинства планируют подать не менее 7 дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов.

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Как рассказывало ранее Delo.ua, инициатива Зеленского, неофициально называемая "о статусе олигархов", предусматривает, что олигархом в Украине будет считаться человек, к которому можно применить по меньшей мере три из четырех признаков:

участвует в политической жизни (занимает высокие государственные должности или связан с теми, кто их занимает, является частью руководящего органа политической партии или финансировал ее деятельность);

имеет значительное влияние на СМИ (является бенефициаром или контролером СМИ, или потерял такой статус, передав его связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией);

является конечным бенефициарным собственником (контролером) субъекта хозяйствования, который является субъектом природных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;

подтвержденная стоимость активов которого превышает 1 млн прожиточных минимумов (то есть превышает 2 млрд 270 млн грн).

В случае, если он подпадает под эти признаки, решением Совета национальной безопасности и обороны он может быть внесен в электронный Реестр лиц, которые имеют значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархов).

Законопроект предусматривает, что после включения в Реестр такому человеку будет запрещено прямо или опосредованно осуществлять взносы, направленные на поддержку политических партий, и быть покупателем (или бенефициаром покупателя) в процессе большой приватизации.

Кроме того, в Реестре должна будет содержаться не только информация о тех, кто был признан олигархом, но и о контактах госслужащих с ними, вплоть до разговора онлайн.