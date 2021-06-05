Порошенко и Коломойский автоматически попадают в реестр олигархов — Малюська

Пятый президент Петр Порошенко и бизнесмен Игорь Коломойский соответствуют критериям, по которым их можно зачислить в реестр олигархов.

Об этом в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська.

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"Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и не один, поэтому господин Коломойский точно попадает (реестр олигархов — Delo.ua). Истерики ясны, поскольку Евросолидарность осознает, что их лидер (Порошенко — Delo.ua) тоже автоматически попадает, поскольку соответствует всем критериям, в реестр", — заявил Малюська.

По законопроекту, "олигарх" соответствует, по меньшей мере, трем из следующих критериев:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ);

3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №5599 , который предусматривает составление специального списка олигархов. Внесение, а также исключение из него должно будет происходить по решению СНБО, на сайте которого будет вестись соответствующий реестр.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в начале мая заявлял, что в список олигархов в Украине могут попасть 13 человек.

По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, под планировавшиеся на тот момент критерии могут подпасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.